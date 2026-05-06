我要讚佢｜民安隊陪伴大埔宏福苑災民走過最艱難回家路 隊員靠『加油』與『盡做』打氣成最強大助力

為期15日的大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓安排，政府不同部門通力合作，無分彼此支援居民需要，當中民安隊每日平均動員約150名隊員，秉持「安心為民」的精神，除了協助居民搬運重物外，更提供心理支援及陪伴，在居民經歷人生巨變的時刻，全程護送他們取走珍重的物品，以及當中的寶貴回憶。

民安處總參事梁冠康接受訪問時表示，是次宏福苑上樓執拾的安排，民安處及民安隊繼續秉承「安心為民，志獻社會」的精神，每日平均出動約150名隊員到場協助，每當有一戶居民抵達，民安隊便會派員全程陪伴及守護，確保他們上樓執拾時感到安心，同時於開放的樓層部署特遣部隊，以支援居民一切需要，「其實每一戶居民各有他們的需要、面對的挑戰及困難，我們會給予適切支援，以『急市民所急』的宗旨擔當支援角色。」

他提到，隊員均秉持「No Free Hand」(雙手不空閒)的原則支援居民執拾，不論是居民上樓還是落樓，會盡量幫忙提攜沉重的行囊，減輕市民的體力負擔，「知道他們回來執拾心情沉重，所以更要於上樓期間協助他們，減少他們的憂慮、幫助運送物品。事實上，很多物品確實沉重，但都希望他們可以帶走具紀念性、有價值的物品。」

梁冠康與團隊並肩作戰。連日參與上樓的他分享，有一名婆婆行動不便，上落需要較多時間，然而在場不論是民安隊、警察、消防及救護人員，以及其他前來支援的公務員，大家全程守護在旁，陪着婆婆一步步返回地面，「婆婆抵達地面後，逐一向每位幫過她的人握手致謝，場面令人動容。」他亦特別感謝由政務司副司長卓永興帶領的跨部門工作小組精心部署，讓各部門人員上樓執拾工作中共同協作，無分你我，全方位滿足居民需要。

梁冠康補充，民安隊於去年草擬成立「心晴同行」小組，旨在為參與應急救援的隊員提供情緒及心理支援，而今次宏福苑行動中，50名成員亦於前線支援，為上樓隊員打氣及補給物資，有需要時亦會配合現場的社工及心理學家疏導居民的情緒。他感謝民安隊人員連日來不辭勞苦，對於參與今次行動相當踴躍，體現了絕佳的團隊合作精神。

民安隊員騰出時間參與 陪伴災民走過艱難時刻

「我們不單止幫助居民搬運物品，更陪伴他們走過人生最艱難的時期。」正職為髮型師的李健豪是民安隊港島區域C中隊、水災搶救隊隊員，得知協助宏福苑居民上樓的行動後，立即騰出時間當志願者，亦特意於體能與心理兩方面做足準備。陪伴居民上樓的他感言，曾見到居民執拾洗頭水等日常用品，當刻意識到對方經歷巨變後，著重的並非物質，而是希望回到原本的生活。

李健豪續分享，有一次支援高層單位，但因頻繁從地面與高層單位往返，令他感到疲累不堪，然而同層傳來居民互相打氣的吶喊，成為了繼續向前的動力。抵達單位後，即使早已汗流浹背，他仍然義無反顧為居民揹上重達30公斤的銀器並運送到地下。儘管工作辛苦，但他認為絕對值得，「居民有需要時，我們提供協助，相反他們見到我們全身濕透、疲態盡顯時，一句『辛苦了』或『謝謝你』，這個互動相當難忘。」

除了體力付出，隊員們更在行動中體會到同理心的重要性。民安處行動及訓練主任龔翠冰表示，人員日常接受的繩索訓練、院前急救、重力抬舉及人群管理等技能，於今次宏福苑上樓執拾中轉化為行動實力，另亦加強了心理輔導訓練，讓隊員支援居民時，能有效舒緩居民及自身的負面情緒，「隊員在心理上亦有一定準備，建立強大的抗壓心態，正因我們知道今次的工作絕不容易，更要保持逆難而上的決心。」

她認為，是次行動體現了隊員間的同理心與熱忱，即使在惡劣的環境下，隊員需背負重擔在樓層間反覆上落，然而同僚間的互信與鼓勵，成為了最強大的助力，「大家相遇時一個眼神交換，一句『加油』、『盡做』，這種心理支持非常強大。」

此外，居民對她們工作的認同更是堅持的動力，她舉例，某次行動在樓梯間遇到一位因體力不支而呼吸困難的女士，她立即安排對方坐下休息，並引導其呼吸以助舒緩。在安撫過程中，她察覺到對方因覺得自己妨礙了家人而感到自責，於是運用心理輔導技巧與其傾談，成功平復對方情緒，「其實我並非負責她的樓層，怎料我和她落樓後又相遇。即使我們戴着口罩與頭盔，她仍然認出我，並主動上前握手致謝，令我覺得很感動，亦認為我們的工作確實得到市民認同。」