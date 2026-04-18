我要讚佢｜七旬退休街坊組義工隊 為街坊驗樓免費家居維修：幫到人就開心

東涌新屋邨林立，由於地區偏遠，街坊面對新屋入伙或家居維修問題時往往求助無門，兩位年過七旬的長者選擇退而不休，加入義工隊，既親手為同齡甚至更年長的街坊換燈膽、通渠、驗樓，甚至陪診跨區覆診。他們用行動證明，長者不一定是受助者，更可以是社區最溫暖的守護者。

前室內設計師放下圖則 拿起螺絲批

70多歲的趙錦康（康叔）是東涌老街坊，退休前曾任室內設計師，對樓宇結構瞭如指掌。退休後，他沒有選擇安坐家中，反而抱着「退而不休」的精神，希望繼續發揮所長。6年前，他加入香港聖公會東涌綜合服務中心義工隊，從此由畫圖則的設計師，變成拿着螺絲批、電鑽上門維修的前線師傅。

「以前做設計，成日嫌師傅手腳慢，依家自己落手做，先知原來好多工夫唔係想像中咁易。」康叔指以往做室內設計時鮮有在前線出手，如今親力親為笑指昔日根本是「鬧錯人」，他現時「一腳踢」為新入伙街坊驗樓、安裝衣櫃、維修電燈，但每樣項目都難不到他。憑着這份熱誠，他更榮獲「香港義工獎2024」賽馬會眾心行善傑出常青義工獎。

另一名骨幹成員王潤開（開叔），同樣年過七旬，退休前從商，擅長與人溝通。他與康叔一拍即合，出動時康叔主理技術，開叔則從旁協助，更重要的是—他總能與長者打開話匣子閒話家常，從中發掘他們沒有向外界透露的生活困難。

康叔在維修班教授青少年學員如何在牆身上髹上油漆。(受訪者提供)

退休後的開叔選擇為街坊維修家居，圖中教授學員如何剷走批盪。

開叔與康叔開班指導居民如何驗樓。

居民受開叔及康叔指導後，便能簡單完成家居維修事宜。

最難忘的一次，是接到一對年邁母女的求助。90歲的母親坐輪椅，與60多歲的女兒同住，家中馬桶嚴重倒灌，污水四溢。兩人趕到現場，二話不說先用毛巾堵住門口防止蔓延，面對滿地穢物，開叔毫不計較，徒手幫忙通渠。事後更徹底清潔廁所和客廳，令兩母女感動不已。「見到佢哋咁辛苦，我哋後生（雖然都七十幾）唔幫邊個幫？」開叔輕描淡寫道。

為了傳承技能，兩人更開設合辦維修義工班，教授實用知識，將一生學到的技能無私教予下一代，亦欣慰青少年及小學生學員投入學習、認真鑽研，有望掌握實際技能後實踐助人自助。

不止維修家居 更「維修人心」

除了上門維修，這對黃金組合更是長者的「守護天使」。開叔不時推着輪椅，陪伴長者遠赴瑪嘉烈醫院或瑪麗醫院覆診，甚至跨區到深水埗配藥；康叔則會充當陪診員，或帶院舍長者到社區逛超市，重拾生活樂趣。

香港聖公會東涌綜合服務迎東分址的註冊社工李咏軒表示，義工隊服務表面維修家居，實際上「維修人心」，希望透過有關服務，令長者知悉仍有人關心自己。

中心期望藉着兩人的故事，打破社會上對長者「只能受照顧」的刻板印象。李咏軒強調：「長者唔一定係被動嘅服務使用者。好似康叔、開叔咁，七十幾歲仍然有能力、有熱誠去服務其他人，甚至比好多後生更有幹勁。」

