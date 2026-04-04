我要讚佢｜IT男前半生埋首電腦枱前 由基層文員做起晉升護老院院長

護老行業一向被指新手入行嚴重不足，但只要肯放慢腳步，亦有晉升機會。一名前半生與電腦數據為伍的IT男，由義工入職護老院舍打工，成功逆襲由基層文職逐步升職至院長，他寄語院舍就是一個家庭，能與院友建立深厚感情，亦能夠在行業中安身立命，在職場發揮自己所長。

現任紫雲間沁怡護養院院長的Marco，大學電腦系畢業、曾任珠寶公司程式設計員，更做過4年法律文員，擅長編寫內部管理系統程式，早年工餘做義工期間，偶然發現一間NGO安老院正在招聘文職人員，毅然跳出舒適圈，進入護老行業接受職場新挑戰。

Marco前半生埋身電腦枱前與數據為伍。(受訪者提供)

Marco歡迎年長員工應聘護老行業，認為長者人生閱歷可以老帶新。

Marco投身護老行業的淵源由做義工開始。

Marco希望放慢腳步，於是便有轉職念頭，他樂於與長者打成一片。

由於擁有電腦相關專業經驗，Marco很快便發現院舍的「短板」。「護士和姑娘們照顧長者非常專業，但面對電腦往往束手無策。」Marco 笑言，換電腦、系統故障，甚至簡單的操作問題，他都親力親為解決，成為同事眼中的「救火隊」。

他來到紫雲間沁怡護養院擔任行政經理期間，他更發現傳統院舍在單據紀錄上的不足。「以前很多單據紀錄比較散亂，翻查困難。」Marco發揮昔日寫編程的邏輯，引進新系統將行政工作數碼化、系統化，既減輕了前線同事的行政負擔，讓管理層能更精準地掌握資源進行調配。

十多年多的安老服務經驗，讓Marco由文職逐步晉升至行政部門主管，並在一年多前榮升為院長，統籌行政及護理運作。他希望投身安老行業，用理性的邏輯思維優化院舍運作，更用感性的心，將這裡打造成一個溫暖的大家庭，亦同時歡迎年長員工投身行業中。「長者員工擁有豐富的人生閱歷和工作經驗，這些是年輕人最欠缺的。」期望讓年長員工將經驗分享給年輕一代，互相補足。

