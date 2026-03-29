我要讚佢｜診所姑娘「三失」跌入人生低谷 憑一門手作連繫人心也治癒自己

一名診所姑娘，因新冠疫情變成「三失」，失業、失戀、失去人生方向，更因「生蛇」陷入人生低谷，其後她決定由低處逐步爬起，努力進修，包括參加非牟利機構的「婦女創業支援計劃」，成功找回人生正向軌迹，有一個美滿的家庭，透過瑜伽導師、興趣班導師、網店店主等不同身份充實自己，她希望利用自己經歷鼓勵其他婦女同樣找出自己一遍天。

「很開心我嘅手作可以連繫到唔同人。」現為自由業工作者的43歲Candy，翻開一張張經過拼貼加工、寫有溫暖字句的祝賀卡，臉上溢出幸福的笑容。笑容背後，她坦言曾一度感到迷失，早年做過7年診所姑娘，惜疫情來襲，頓變「三失」青年，失去工作、感情，又發現「生蛇」，人生的出口像被堵住了。她其後到竹篙灣檢疫中心任職接待，卻意外認識到從事不同行業的人，感悟到人生原來可以充滿可能性，令她開始探索將自己興趣發展成事業的可能性。

她一邊廂經營手寫卡網店，並進修不同技能及手藝，例如考取瑜伽導師牌、學習輕粘土、和諧粉彩畫等，另一邊廂組織了家庭、生兒育女，在人生路上營營役役。直至二三年，她覺得孩子長大了，可以慢慢從家庭中抽身，重新專注於自己，加上家人身體力行地支持，於是參加了家福會「女創奇蹟——婦女創業支援計劃」，一年內參加近30節工作坊，內容涵蓋認識自我、訂定創業方向，以及營銷宣傳、拍攝錄影技巧等等，她指收穫匪淺，「了解到賣手寫卡，喺市場上會遇到好大挑戰，始終唔係生活必需品，反而上堂學到嘅帶班技巧，令我轉型至教人做手作；透過手作這個媒介，喚醒重視人與人之間嘅關係，將唔同圈子嘅人都拉埋一齊。」



除了舉辦工作坊，計劃還特設市集或嘉年華，讓一班婦女學員應用所學，讓她們直接接觸顧客和感受市場反應，「當時我哋分四個主題小組，好似有『手工組』及『天然產品組』，會互相俾意見，點樣再做好啲」，她欣賞上堂時間切合婦女的日程，好利用早上凑孩子上學後的空檔時間增值自己，「重新找回被欣賞、被需要嘅感覺」，至今婦女們之間仍保持聯絡，在創業路上互相扶持。



性格樂天的Candy舉手投足富有感染力，「我鼓勵小朋友跳出框框咁去整手工，家長喺身邊都放開懷抱，加一筆一劃，一齊參與；開班前後有少少時間，我會同班老友記寒暄吓、影吓相。」她深信手作可作為情感抒發的出口，參加者的情緒回復平靜後，這份安定亦悄然惠及他的家人朋友。目前她於家福會恆常教授婦女做瑜伽，又不時與不同機構合作舉辦親子、長者及兒童手作興趣班，「雖然未至於全程投入創出一番事業，但以自由業身份發展到自己興趣，幫補少少家計，都帶俾我好大滿足感！」



家福會註冊社工林佳琪表示，Candy並不是單一的成功例子，計劃已舉辦兩屆，培訓出45位學員，她們均贊同計劃讓她們學到基本的營商知識及技能，過程中加强自我認識及肯定自我，有助發揮所長。家福會將於四月舉辦具有創業元素的課程，有興趣報讀人士請瀏覽家福會婦女及家庭成長中心Facebook專頁‧