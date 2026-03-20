我要讚佢｜實測釣魚短訊真假難分 手機店主阻婆婆墮騙局獲頒好巿民奬：不想長者血汗錢被呃

深水埗維修手機店主Angus，早前阻止兩名婆婆墮入投資騙局，獲得網民大讚封為「長者救星」。他熱心助人的事跡，不但獲星島新聞集團《我要讚佢》報道，更被警方嘉許授予「好市民獎」。他獲獎後坦言事發當刻憑良心做事，不想長者血汗錢被騙光，他亦寄語各行各業應及時伸出援手，為防止騙案發生出一分力。

「好市民獎頒獎典禮2025」日前於灣仔會展舉行，嘉許80名協助警方撲滅罪行的好巿民。現年36歲的手機維修店東主李浩權（Angus）去年12月接獲兩名婆婆求助，要求協助重裝手機程式，繼而揭發兩人墮入「先存款，後提款」的投資騙局。由於當局者迷，Angus耐心與兩名婆婆溝通後，刪除婆婆手機內相關資料，讓她們無法再接觸騙徒盡早止蝕，他事後在網上分享有關資訊，呼籲巿民留意身邊人提高防騙意識。

灣仔會展日前舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，警務處處長周一鳴(中)、滅罪委員會委員何宗慈(右三)及香港中華總商會會長蔡冠深(左四)出席主禮

手機維修店主李浩權提醒長者勿墮手機程式投資騙局而獲頒授好巿民獎。

手機維修店主李浩權(上排左二)與警務處處長周一鳴(中)及西九龍總區指揮官吳樂俊(上排右二)在台後大合照。

去年十二月，手機維修店主李浩權接獲兩名長者求助，希望代為安裝一個投資手機應用程式。(threads影片截圖)

店主細聽後便知道兩名長者墮入投資騙局。(threads影片截圖)

由於當局者迷，李浩權拒絕安裝並刪除手機內相關資料，阻止婆婆繼續受騙。

智破投資騙局 刪App阻婆婆再入錢

Angus獲頒好市民獎後，坦言從來沒有想過會獲獎。他坦言當初只是想喚醒婆婆切勿再受騙，「其實是自己的良心想幫助他們，因為我不想看到老人家的血汗錢被騙走。」他也提醒巿民留意若身邊長者長期守着電話，經常留意可疑股票網站或投資應用程式，便要多加警惕，「一個關心和提醒，其實是可以阻止騙案發生。」

原來不單止長者，普通巿民亦難以分辨詐騙短訊或釣魚連結，其中「防騙視伏器」騙局排行榜中誤觸釣魚網站或虛假短訊連結最為常見。記者準備5個手機短訊截圖，當中3個是詐騙訊息供巿民分辨，結果大部分人無法分清短訊真假，反映騙徒的手法層出不窮。

相關報道：深水埗手機維修店連環出招變「長者救星」 店主：幫到人有個開心的一天

專家教路分辨短訊真偽

網絡保安專家馬裕杰解釋，本港已於2023年底實施「短訊發送人登記制度」，獲電訊服務供應商認證及登記的機構，其發出的短訊會顯示「#」號，市民可憑此初步辨別真偽。他提醒即使從官方應用商店下載的投資應用程式，也不代表內容完全可信，「App store或Google play商店可供下載App，只是證明沒有侵權、沒有不雅內容或沒有病毒，但Apps本身的內容，例如交易數據可以是虛假的。」他建議若下載應用程式涉及投資成分，應先翻查證監會或香港金融管理局官網，查證運營業務與Apps提供的業務是否完全相同。

市民如接獲可疑來電、網站或收款帳號，亦可使用警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查核，或致電「防騙易18222」熱線查詢。