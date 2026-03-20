我要讚佢｜實測釣魚短訊真假難分 手機店主阻婆婆墮騙局獲頒好巿民奬：不想長者血汗錢被呃
發佈時間：07:45 2026-03-20 HKT
深水埗維修手機店主Angus，早前阻止兩名婆婆墮入投資騙局，獲得網民大讚封為「長者救星」。他熱心助人的事跡，不但獲星島新聞集團《我要讚佢》報道，更被警方嘉許授予「好市民獎」。他獲獎後坦言事發當刻憑良心做事，不想長者血汗錢被騙光，他亦寄語各行各業應及時伸出援手，為防止騙案發生出一分力。
「好市民獎頒獎典禮2025」日前於灣仔會展舉行，嘉許80名協助警方撲滅罪行的好巿民。現年36歲的手機維修店東主李浩權（Angus）去年12月接獲兩名婆婆求助，要求協助重裝手機程式，繼而揭發兩人墮入「先存款，後提款」的投資騙局。由於當局者迷，Angus耐心與兩名婆婆溝通後，刪除婆婆手機內相關資料，讓她們無法再接觸騙徒盡早止蝕，他事後在網上分享有關資訊，呼籲巿民留意身邊人提高防騙意識。
智破投資騙局 刪App阻婆婆再入錢
Angus獲頒好市民獎後，坦言從來沒有想過會獲獎。他坦言當初只是想喚醒婆婆切勿再受騙，「其實是自己的良心想幫助他們，因為我不想看到老人家的血汗錢被騙走。」他也提醒巿民留意若身邊長者長期守着電話，經常留意可疑股票網站或投資應用程式，便要多加警惕，「一個關心和提醒，其實是可以阻止騙案發生。」
原來不單止長者，普通巿民亦難以分辨詐騙短訊或釣魚連結，其中「防騙視伏器」騙局排行榜中誤觸釣魚網站或虛假短訊連結最為常見。記者準備5個手機短訊截圖，當中3個是詐騙訊息供巿民分辨，結果大部分人無法分清短訊真假，反映騙徒的手法層出不窮。
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專家教路分辨短訊真偽
網絡保安專家馬裕杰解釋，本港已於2023年底實施「短訊發送人登記制度」，獲電訊服務供應商認證及登記的機構，其發出的短訊會顯示「#」號，市民可憑此初步辨別真偽。他提醒即使從官方應用商店下載的投資應用程式，也不代表內容完全可信，「App store或Google play商店可供下載App，只是證明沒有侵權、沒有不雅內容或沒有病毒，但Apps本身的內容，例如交易數據可以是虛假的。」他建議若下載應用程式涉及投資成分，應先翻查證監會或香港金融管理局官網，查證運營業務與Apps提供的業務是否完全相同。
市民如接獲可疑來電、網站或收款帳號，亦可使用警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查核，或致電「防騙易18222」熱線查詢。