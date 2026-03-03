我要讚佢｜慶祝55周年兼正名20載 樹仁大學宣布成立義工隊：用專業知識回饋社會

為慶祝創校55 週年及正名大學20載，香港樹仁大學（下稱仁大）宣佈啟動為期一年的校慶活動計劃，當中重點包括由教職員、學生及校友組成大學義工隊，致力將學術專業知識轉化為服務社區及基層。

樹仁大學今年校慶主題以回饋社會為重點方向，旨在彰顯仁大多年來秉持校訓「敦仁博物」的創校精神，推行仁者教育。透過一系列結合學術交流、社區服務及公眾參與的活動，仁大期望深化與社區之間的連結，體現大學於培育才德兼備人才，為社會發展作出持續貢獻的願景，實踐「敦仁博物」的辦學精神。

該校校長胡懷中博士表示，校方將以實際行動回饋社會，在培育學生專業能力的同時，秉持服務社會的宗旨，培養具價值判斷與社會承擔的下一代。

作為校慶計劃的重要起點，「香港樹仁大學義工隊」宣佈正式成立。義工隊由教職員、學生及校友組成，致力將學術專業知識轉化為服務，同時支持學生德育發展。

義工隊已於上月7日舉辦首場與「善導會」合作的義工活動「『仁』心匯聚」，在紅磡過渡性房屋項目「善匯」，透過藝術工作坊、派發福袋及社區交流活動，促進居民互動。

除義工服務外，仁大亦同步推出公開講座系列及社區協作計劃，將學術及專業知識回饋社會。兩個系列均以「數碼人文拓展社會公益」為主題，展示人文與社會科學如何在數碼時代回應社會挑戰。

公開講座系列將於今年5月陸續展開，聚焦不同社會大眾關心的主題，由大學全部12個學系輪流策劃講座。講題包括日常衝突調解、拆解網絡詐騙背後的心理陷阱、敘事與溝通技巧、香港街道的文化記憶，以及人工智能如何重塑中文學習等。除了在大學舉行公開講座，學系亦將安排於校園以外的場地舉行活動，走進社區實踐知識轉移。

社區協作計劃將由12個學系與相關校外組織共同策劃，推出一系列實踐工作坊及活動，利用數碼工具與創新，將人文與社會科學的知識轉化為實際支援，帶入社區推動協作。活動將開放給公眾，以及合作的中小學學生及教師等參與，活動包括青年調解員實踐工作坊、支援ADHD兒童的身心發展、培養青少年媒體素養、探索本地漁民生活與文化，以及探討如何借助人工智能進一步深化中英文寫作教學。