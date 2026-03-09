我要讚佢｜退而不休坐鎮北區醫院義務彈琴 91歲鋼琴婆婆：我哋醫治病人心靈

在北區醫院熙來攘往的大堂裡，總會定時傳來一陣陣清脆悅耳的鋼琴聲，為原本嚴肅的環境注入一股暖流。彈奏者是一位年長的銀髮婆婆，她專注於黑白琴鍵之間，流露出優雅的藝術家氣質。而這位婆婆的演奏片段不時在社交平台上廣為流傳，吸引了眾多網民的目光。《我要讚佢》訪問了現年91歲的Cindy婆婆，原來她是一名退休中學音樂老師，她形容音樂是自己一生摯愛，如今退而不休，每周5日在醫院擔任義務鋼琴師，期望為病人與前來探病的家屬帶來心靈上的療癒和慰藉。

執教鞭近四十載 九旬退休教師醫院奏響人生新樂章

Cindy婆婆的演奏片段在社交平台上廣為流傳，吸引了眾多網民的目光。不少人留言表示，每次聽到她的琴聲「都會會心微笑」，更對她這個年紀仍能完全無需看譜彈奏的功力感到驚訝。有網友甚至推測，這位儀態萬千的婆婆「以前一定係書香世家嘅大小姐」。Cindy婆婆接受《我要讚佢》的專訪，就將她的人生故事，一一娓娓道來。

Cindy婆婆琴技了得，又總是笑臉盈盈，完全想不到已年過九旬。她分享說，自小對音樂抱有濃厚興趣，她的母親便親自教導她彈奏鋼琴與閱讀五線譜，為她的音樂之路打下基礎，後來她更成功考取了相關的音樂等級。22歲大學畢業後，她開始在中學的教學生涯，除了教授音樂外，也兼教英文科，春風化雨38載才退下教席。

Cindy退休後跟隨女兒前往加拿大生活，但居住一段時間後，仍懷念香港的氣候與環境，因此決定回港安享晚年。3年前，回到北區醫院復診時，偶然發現了這架鋼琴，她覺得不能浪費，於是決定每天過來義務彈奏。

除非打風下雨，不然她在下午四點到五點四十五分之間就會出現在大堂彈奏，目的是讓前來就診的病人或探訪家屬心情能夠舒暢一點。她認為，「醫院可以醫治病人身體，我哋可以醫治病人的心靈」。

自幼遺傳父親運動基因 笑稱「只有骨質疏鬆」

雖然Cindy年過九旬，仍然精力充沛。當問及保持年輕的秘訣時，她幽默地說是繼承了父親熱愛運動的基因，並笑稱，「好感恩我身體好健康，只有一些骨質疏鬆。」她提到，兩歲時就開始學游泳，中學教學工作雖忙碌，每天仍堅持游一千米。雖然現在已沒有每天下水，但她仍堅持每朝動動手腳，日常保持適量運動。

一曲《念親恩》惹男兒淚 樂隊夥伴共譜醫院暖心協奏

Cindy提到，她在這裡彈琴已經三年，期間也遇到過不少難忘事情。她憶述，曾經有一位四十歲左右的男士，聆聽她彈奏《念親恩》時竟然淚流滿面，她還遞給他一張紙巾。很多人專程來聽她彈琴，她說，「佢哋唔捨得我走，會叫我彈多幾首再走」。她覺得這份工作意義重大，又可以悅己悅人。

在北區醫院彈琴的這幾年裡，婆婆除了累積不少粉絲外，還結交了一群志同道合的朋友，大家共同組成樂隊，例如吹口琴的陳先生、負責帶領崇拜與彈琴的小梅老師，以及從事護理工作的Ada，她負責演唱，各自發揮專長，讓整體音樂更加豐富多彩。

北區醫院聚義工奏樂 望為病人送溫暖

其實，除了這批熱心人士外，北區醫院長期組織多場音樂義工活動，旨在為病人帶來歡樂。健康資源中心助理社會工作主任李嘉欣女士指出，這些表演自二零二三年的疫情開始，逐步吸引各界志工加入，與醫院共同服務病人。

再者，院內亦匯集不同崗位的同事，甚至前任院長與現任院長也會在午餐時間一同出現在舞臺上，為病人提供音樂表演，讓他們在來院就診時不僅得到身體治療，也能感受溫暖與希望。

不知道大家身邊又有沒有遇過像Cindy 一樣精靈可人的老友記呢？歡迎在下方留言討論。