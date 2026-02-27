我要讚佢｜救行山客獲《我要讚佢》嘉許 長洲聖心學校「小英雄」 ：認為正確的事就要做

長洲聖心學校三名小學生日前協助一名受傷行山客報警，讓事主及時送院治療，善行被全城激讚，更獲星島新聞集團頒發「我要讚佢」最值得表揚學生計劃嘉許，成為「我要讚佢大使」。救人「小英雄」謙稱當日只想幫人，仍記掛大哥哥的傷勢，希望他早日康復；巧合的是，該校是《我要讚佢》最值得表揚學生計劃參與學校之一。而校長指自參與項目後推廣讚美文化，並向學校全體家長及網上公開表揚學生的善舉，讓這種無私助人的文化在校內、學界以至社會傳揚開去。

事發上周五（20日）下午約4時20分，一名男子行至長洲家樂徑北眺亭附近時，不慎失足墮地致左手骨折及下巴重創流血，剛巧長洲聖心學校三名學生路過上址，目睹傷者情況後冷靜報警，清晰向警方報出確切位置，並在等待救援期間為傷者送上零食打氣，堅持留守傷者送上救護車後才離開。家屬事後發文感謝尋人，並稱讚三名學生是「香港嘅驕傲」。

現時就讀小六的學生陳澋羲回憶事件稱，他與同班同學僖童及謦誠，平時有相約行山的習慣，事發時三人登頂後正回程途經北眺亭，發現有一名男子瑟縮在大石旁，細看發現對方下巴流血不止，血跡染滿上衣及褲管，對方當時正打電話嘗試報案求助，由於人生路不熟，無法清晰講出定位。

三人於是各司其職，由他與報案中心溝通，謦誠則使用手機Google map找出確切座標，僖童則慰問對方，並關心遞上紙巾拭血，又送上紫菜防止對方血糖低暈倒，直至大約個多小時後救護員到場才離開。面對事主家屬及全城市民的讚賞，他謙稱只是「心目中認為對的事就去做，因為助人為快樂之本。」

相關連結:行山男跌倒骨折浴血 長洲聖心學校3小學生送紫菜安慰兼代報警 傷者：臨危不亂勝成年人

另一位救人女同學僖童則稱，當日與傷者分別後未有任何聯繫，直至父母在網上發現其家屬感謝他們幫忙，經訊息溝通後獲悉對方手術後情況已穩定下來，才放下心頭大石，「希望大哥早日康復，以後唔好一個人行山。」

學校參與《我要讚佢》計劃推廣讚美文化

聖心學校校長黃良凱表示，同學們當晚透過WhatsApp向班主任講述事件，他獲悉後即晚已向全體家長發公告稱為三名學生各記小功一個，稍後再借事件教育全校學生豎立良好品德。

他又提及，學校自從參與星島新聞集團《我要讚佢》最值得表揚學生計劃後，在校園推廣讚美文化，鼓勵學生做好人好事，希望藉着今次表揚學生的好人好事，鼓勵整個學界以至年青一代更關心社會，為香港注入正能量，因為相比成績優異，做一個善良的人更重要，將來一定能貢獻社會及國家。