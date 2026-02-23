我要讚佢｜新春多元互動送暖入社區 盼為1,400基層家庭及宏福苑受災戶帶來正能量

農曆新年既是傳統節日，更是傳遞關愛的好日子，有團體組織過百名義工走入社區，為1,400名基層人士、兒童、長者及宏福苑受災人士舉辦團年聚餐、上門探訪及種植工作坊等多元化活動，令他們感受被支援及關懷，促成社會共融。

信和集團今年聯同13個社區夥伴，集合過百名義工隊成員，日前邀請近200位長者，齊聚香港黃金海岸酒店享用團年午宴，並由義工在旁陪伴製作賀年飾物、參與趣味遊戲，感受新春的熱鬧氣氛。

除此之外，義工隊曾與房屋局副局長戴尚誠一同探訪「普綠軒」過渡性房屋居民，並先後走訪筲箕灣、深水埗及紅磡的社區客廳，以及前往深水埗區探訪劏房戶，為他們送上福袋及慰問，希望將節日暖意帶到社區不同角落。

集團旗下綜合綠色社區項目「一喜種田」亦特別為大埔過渡性房屋項目「善樓」的居民舉辦蘭花種植工作坊，吸引20多戶家庭參與，當中大部分是受宏福苑火災影響而遷入的居民，蘭花盆栽既為暫居環境增添節日色彩與希望之餘，亦順道疏解離開家園帶來的鬱悶感。

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華女士表示，義工隊希望透過多元互動，為經歷變遷的家庭帶來一點温暖，為長者及基層兒童帶來歡樂，讓大家都能帶著希望與正能量，迎接新一年。

