我要讚佢｜《我要讚佢》福字揮春 攜手與民青局落區派發傳遞正能量

為傳揚善心、凝聚社會正能量，星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」早前舉行年度旗艦活動，1142人包括「我要讚佢大使」、校長、老師及嘉賓等一同揮毫寫福字，創下「最多人同時寫『福字』推廣讚美文化」的世界紀錄。星島新聞集團將學生書寫的「福」字製成新年揮春，攜手民政及青年事務局（民青局）分發予民政處、關愛隊、區議員等落區派發，有觀塘新春巿集租戶及街坊收到揮春後得悉緣由，大讚意義非凡，福氣滿滿。

這個特別設計的「福」字揮春，日前除了派發予300間參與學校及隨《頭條日報》附送外，再攜手民青局將部份揮春送遞至黃大仙、觀塘、屯門、東區、西貢五區民政處，再透過當區關愛隊及區議員轉贈街坊送福進萬家。

手寫祝福化身最暖社區禮物

其中觀塘區議會於龍騰觀塘新春夜市開設攤位，除了向入場巿民免費派發財神海報及即場體驗拓印揮春外，「福」字揮春亦由當區區議員親手送贈給街坊。現場所見，區議員手持揮春一邊向租戶稱「福到，送個破世界記錄的揮春畀你，加油呀！」另一邊則沿巿集走廊向入場巿民逐一派發，他們接過揮春後均喜氣洋洋，連聲感謝及合照。

居住翠屏的街坊黃小姐，從區議員介紹下得悉「福」字揮春凝聚學生的祝福，連聲指活動有意義。她表示，現今新一代在溫室中長大，難以理解社會底層實況，認為活動以推廣讚美文化為主旨，能引導學生多關心社會上不同需要的人士，促成社會共融。

聯同一班同學在巿集擺檔創業的禮賢會彭學高紀念中學17歲黃同學稱，自己沒有參加過創世界紀錄活動，將數百學生寫成合製成揮春送贈租戶及巿民，既增加新春巿集的熱鬧氣氛，亦傳遞善意，讓小學生寫揮春轉化成祝福社區的實際措舉，做法非常正面。

議員:由口號變行動的最佳示範

有份參與「派福」的區議員曾榮輝表示，今次派發的福字揮春，並非一張單純紅紙或普通印刷品，而是由「我要讚佢大使」一筆一畫親手寫成，既盛載着跨代共融的心意，將正能量由口號變為行動，更是官、商、民的良好協作示範。

他進一步指出，活動由星島新聞集團發起，教育局、民青局、文體旅局三位局長擔任主禮嘉賓，再由恒基、華潤贊助，繼而將印製好的揮春成功落戶龍騰夜市派發，正正是凝聚社區的新建設模式。

另一區議員李嘉恒表示，新春巿集是人流較集中的地段，較一般社區設施更容易透過場內熱鬧氣氛，讓巿民感受到祝福及關愛，再由巿集做起點擴展至全個社區，而議員及關愛隊亦可接力將揮春的祝福帶給隱蔽長者，接納善意，創造一個互助互愛的社會氛圍。

