我要讚佢｜基督教中心幼稚園暨幼兒園設「寵愛閣」 幼兒照顧錦鯉魚培養責任感

好人好事
更新時間：07:00 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-11 HKT

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

基督教中心幼稚園暨幼兒園林雅綺老師及陳如妹老師撰文，分享學校「寵愛閣」，旨在讓幼兒親自照顧錦鯉魚，培養責任感與同理心，從中獲得成就感和滿足感。

以下為全文：

我們的學校設立「寵愛閣」，旨在讓幼兒親自照顧錦鯉魚，培養責任感與同理心，從中獲得成就感和滿足感。

幼兒會輪流負責餵食錦鯉魚，定期記錄其觀察和餵食情況。他們在照顧動物的過程中學會了如何負責任地執行每一項任務，並深刻理解到自己的行為會影響到動物的健康與幸福。

幼兒在照顧錦鯉魚中獲得滿滿的心得和感受，亦會在餵食後靜靜地觀察，表現出對生命的尊重和關心。
老師和幼兒們親手佈置校園「寵愛閣」—觀魚閣。

學校同時亦邀請「動物守護‧社區大使」計劃的狗狗們與幼兒互動，幼兒能從中學習如何與動物建立良好的關係以及照顧動物，並學以致用餵養錦鯉魚當中，幼兒開始學會理解牠們的需求。他們能夠更敏感地察覺動物的狀態，進而表現出更多的關心和照顧，這在幼兒的日常互動中也有明顯的體現，促進了他們對動物保護的意識和尊重生命的態度。

「我很喜歡餵錦鯉！每次看到牠們游來遊去，就覺得好開心!我覺得我在幫助牠們，讓牠們吃得飽! 」
「餵魚的時候，我學會了怎麼分配食物。我知道不能一次給太多，這樣牠們會太飽。我會慢慢撒，讓每條魚都有機會吃。」
幼兒在照顧錦鯉魚中獲得滿滿的心得和感受，我們留意到幼兒與錦鯉之間建立了情感連結，許多幼兒亦會在餵食後靜靜地觀察，表現出對生命的尊重和關心。

照顧寵物是一項需要耐心和愛心的使命，希望大家在未來能繼續關心動物。學校亦期待通過持續的評估與改進，將這教育理念深入每一位幼兒心中，讓他們在關愛動物的同時，也能成為對社會和環境負責的公民。希望未來能有更多學校共同推動動物關愛教育的發展，培養出更多有愛心、有責任感的孩子!

