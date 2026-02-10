Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜《頭條日報》今隨報派發「福」字揮春 延續學生的愛實現「福」到萬家

好人好事
更新時間：07:06 2026-02-10 HKT
發佈時間：07:06 2026-02-10 HKT

星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」早前舉行逾千人一同寫「福」字，創下世界紀錄活動。為傳揚善心、凝聚社會正能量，星島新聞集團將活動中學生書寫的「福」字製成新春揮春，於今日隨部分《頭條日報》贈予讀者，又會向全港300間參與學校及社區派發，希望讓這份祝福轉化為社區關懷，實現「福」到萬家，將祝福傳遍香港。

活動主題為「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」，由教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨主禮。當日共有1,142名「我要讚佢大使」、校長、教師及嘉賓一同揮毫，成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄。

學生將揮春贈長者送祝福

博愛醫院陳國威小學有兩位學生獲提名為「我要讚佢大使」。有份參與活動的六年級學生陳紫菱認為，每張揮春不僅是節日祝福，更是港人團結一心、傳遞正能量的見證。另一學生鄭夢靈計劃將揮春親手送贈給長者，祝願長者們身體安康。

該校校長韋淑貞補充道，活動讓學生透過親身參與，為市民送上祝福，別具意義。「一張小小的『福』字揮春，學生也能從中體會到，即使是微小的力量，同樣能帶來正能量，因為每一份心意都在塑造一個更溫暖、更有人情味的社會。」

更多相關報道：

《我要讚佢》千人同寫「福」字創世界紀錄 蔡加讚：讓讚美成習慣 在校園社區發放正能量

《我要讚佢》齊寫「福」字推廣讚美文化 3局長即席揮毫 寄語學生「勿以善小而不為」

《我要讚佢》創世界紀錄近200名校長到場支持 參與學校更積極推動校園實踐讚美文化

點擊即睇更多「我要讚佢」

點擊即睇更多「我要讚佢」

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT