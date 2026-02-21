我要讚佢｜從雲南深山到東非烽煙地 紅十字會人道獎牙醫14年「追痛」之旅

香港紅十字會頒發的「香港人道年獎2025」中，香港大學牙醫學院兒童齒科臨床助理教授林珮盈醫生獲頒「香港人道新力量」獎，表彰她將牙科專業轉化為跨越地域與群體的人道實踐。

林醫生的人道旅程始於2012年求學時期。當年她跟隨教授遠赴雲南偏遠山區服務，首次目睹資源匱乏地區兒童因缺乏基本口腔護理而承受的痛苦，從此點燃她投身人道牙科服務的初心。此後3年，她主動組織牙科同學組成義工隊，深入福建與廣西的孤兒院及特殊學校，為自閉症與腦癱兒童提供牙科檢查與治療。這些孩子往往因溝通困難而恐懼看牙，林醫生耐心以遊戲化方式建立信任，讓治療過程化為溫馨互動。

香港大學牙醫學院兒童齒科臨床助理教授林珮盈醫生獲頒2025年「香港人道新力量」獎

不止治病 致力為下一代培育仁心

2022年起，林醫生加入「香港預防齒科學會」，將服務範圍擴展至本地弱勢群體。她定期走進安老院舍，為行動不便的長者提供義診；亦參與難民支援計劃，為因戰亂流離失所的兒童檢查口腔健康。她更帶領港大牙醫學生遠赴東非及難民營，在資源極度有限的環境下，為當地兒童進行牙齒治療與衛生教育。「牙痛看似小事，卻可能讓孩子無法進食、專注學習，甚至影響自信，」她強調，「守護一口健康牙齒，亦是守護孩子成長的尊嚴。」

林醫生的貢獻在於「傳承」—她不僅親身服務，更致力培育具人道使命的下一代牙醫。在教學中，她將海外服務經驗融入課堂，鼓勵學生思考專業的社會責任；更親自帶領學生參與本地及海外義診，讓年輕牙醫在實踐中體會「醫者仁心」的真諦。

從雲南山區到東非難民營，從孤兒院到安老院，林珮盈醫生以一口牙齒的微小切入點，展現青年專業人士如何將技能化為橋樑，連結被遺忘的角落。她的故事印證：人道精神不在於規模宏大，而在於願意為那些「無聲的痛苦」多走一里路。這份以專業為舟、以同理心為槳的實踐，正是香港青年貢獻社會動人的縮影。