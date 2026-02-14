我要讚佢｜繁殖場棄貓的命運轉折 獲長者中心收編成心靈「貓店長」

收養被遺棄動物，不但能改寫動物的命運，更可治癒受助者的心靈，有日間長者中心近月收養一隻被繁殖場棄養的貓隻，成為中心內的寵兒，中心結合醫療與陪伴，不單讓貓隻成為長者們的「心靈夥伴」，更讓長者中心增添溫暖感。

現年3歲多的「阿福」，原本是一間繁殖場內的雌性英國短毛貓，在暗室內無日無天被安排無限交配繁殖，直至失去利用價值後被場主隨意丟棄，荃灣進優復康中心其後收養該貓隻並安排進駐中心內，成為日間長者護理中心的長者「開心果」，不單陪伴長者復康訓練，當長者需要心靈慰藉的時候，牠默默無聲陪伴在側，加添中心的溫馨氣氛，讓長者中心更像一個充滿關懷與活力的「家」。

一間中心兩種慰藉 照顧長者身心健康

除了貓店長外，店內亦有一名物理治療師長期服務不同身體狀況的長者，她便是投身安老服務業20年的楊穎儒。她為每名長者度身訂造復康方案，確保長者能逐步改善身體機能，Simon伯伯便是其中一名受助人。伯伯曾經中風，加上心臟問題需要再排期做手術，但仍想再次在街上跑步，於是楊姑娘為他度身訂造方案，專注為他保持肌肉量以應付手術消耗，並隨時跟進他的身體情況，必要時充當心理開導員的角色，着他不要憂心手術及身體變差，全方位照顧長者的身心健康。

