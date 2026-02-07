我要讚佢｜破孤島建跨校互助網絡 樹仁大學SEN課程培訓800教師 創造共融校園

支援有特殊教育需要（SEN）的學生，一直是教育工作者面臨的重大挑戰。樹仁大學前年舉辦一個支援SEN學童為主題的培訓，至今為近800位教師提供實務技巧，有資深老師分享受訓後為來自不同學校的教育工作者建立跨校支援網絡，達致資源互動，大為減低孤獨感及無力感，更有信心創造一個更包容的校園。

香港樹仁大學輔導及心理學系「支援有特殊教育需要學生教師專題課程事務處」獲香港特別行政區教育局委託，於2024年至2027年三個學年為教師提供一系列針對SEN學生的專業發展課程，加強教師應對SEN的教學技巧，提升本港融合教育的成效，課程包括增強參加者的專業知識和實務支援技巧，同時旨在促進學校不同持份者，如行政管理層、教師、家長以及其他專業人士之間的溝通與協作。

引導全校持份者理解接納

在中學擁有26年教學經驗的Christina是課程學員之一，她任職輔導主任亦已超過15年，她認為面對SEN學生時，需要展示更多包容性及同理心，例如遇過一名出現情緒或行為問題時往往一籌莫展。她舉例，曾遇上自閉症男生因課堂流程突變而情緒崩潰，躲進課室中的儲物櫃不願出來，結果老師要在櫃外等待，並給予清晰時間界限：「可以休息五分鐘。」直至男生情緒緩和後，再透過繪畫引導他表達感受，逐步疏理其情緒上問題。

樹仁大學輔導及心理學系高級講師、主責支援SEN學童需要課程的張麗雲表示，支援SEN學生的重點在於將知識轉化為於課堂可實行的方法。(受訪者提供)

樹仁大學的輔導及心理學系早前主辦「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊，邀請不同界別的學者及名人參與，分享經驗。(受訪者提供)

擁有26年教學經驗的中學輔導主任Christina指出，輔導SEN學童工作最困難之處在於平衡各個學生的需求，以及配合整個系統的標準，必須讓各方理解及信服做法公平公正。(受訪者提供)

樹仁大學的輔導及心理學系主辦「共融與心理健康：SEN支援的綜合策略」座談會及實務工作坊，有近300名教育工作者及家長參與。(受訪者提供)

Christina指理解學生個別需要只是第一步，還需要爭取周邊非SEN學童家長的支持，她舉例為有專注力不足或讀寫困難等需要的學生爭取延長考試時間時，此舉可能被其他教師或家長質疑給予「特權」。因此，她必須持續與各方溝通，引導大家代入SEN學生的處境，才能逐步化解分歧。現時接受相關課程後，除了學到實務技巧，還與來自不同學校的教育工作者建立了跨校支援網絡。「即使課程完結，我們的小組仍然保持聯絡，分享資源或在有困難時求助，讓我在面對棘手個案時不致孤軍作戰。」

樹仁大學輔導及心理學系高級講師、主責專題課程「針對有自閉症的學生」的張麗雲（Olivia）指出，許多教師面對SEN學生時，最大的困難並非缺乏愛心，而是源於「不理解」—不明白學生行為背後的成因，也不知道具體該如何應對。

Olivia與團隊設計出針對性課程，重點放在由理論轉化為課堂中可操作的實務技巧。例如針對自閉症譜系學生常見的感官敏感與社交困難，課程引導教師使用「視覺提示」、「流程預告」等簡易方法，以微調教學方式來大幅減少學生的焦慮，老師亦毋須增加太多工作量。「課程亦設有實習環節，讓教師在督導下，將所學直接應用於真實的SEN學生身上。」她指，即使是短短數天的實習，教師也能親眼看到學生的積極轉變，便能迅速建立信心。

