我要讚佢｜移澳9歲網紅Aiden拍片流利英文教廣東話 親手寫「福」字傳承香港文化

在Instagram上，一位臉帶圓潤、戴著眼鏡並時常掛著燦爛笑容的9歲男孩Aiden，他透過社交媒體，在日常生活中以英語介紹廣東話，憑藉其出色的口才，其帳號已吸引逾10萬粉絲追蹤。適逢農曆新年將至，星島新聞集團旗下的「我要讚佢」訪問趁假期回港的Aiden拍攝影片，介紹新年傳統文化，並親手書寫「福」字揮春，提前向全港市民拜年。

9歲網紅Aiden生動拍片推廣東話

Aiden在香港出生，近年移居澳洲珀斯。由於自少對廣東話有濃厚興趣，加上性格活潑開朗，受到網上其他小朋友拍片啟發，Aiden也有意創建自己的頻道。在父母支持下，他開始學習拍攝影片。影片取材日常，從教人講「多謝」到介紹香港街頭小吃「腸粉」，他用生動有趣的方式向外國觀眾傳授廣東話，致力讓更多人認識香港的本土文化。

近日，趁著Aiden回港的機會，「我要讚佢」與他合作拍攝了一段影片，旨在介紹農曆新年習俗，並為香港人送上新春祝福。Aiden 在影片中即席揮毫，親自在紅紙上寫下「福」字，並向我們介紹：「This character is 'Fuk’. It means blessing，good fortune and a happy life.」（呢個字係「福」，寓意祝福、好運，同幸福生活）。

此外，Aiden亦介紹了貼「福」字的傳統。他指出，部分家庭會將「福」字倒掛，因為在廣東話中，「倒」與「到」的發音相近，故「福倒」聽起來就像「福到」，象徵著福氣與好運的降臨。他同時提醒，大門口的「福」字通常應正貼，以示莊重。

最後，Aiden祝願學生們「學業進步」，在學業上取得佳績。同時，他也祝賀大家「恭喜發財」，願新的一年帶來快樂和萬事如意。

300間小學「我要讚佢大使」 齊寫「福」字贈市民

除了有Aiden為大家拜早年，星島新聞集團將於2026年1月31日舉辦「星島新聞集團《我要讚佢》『最值得表揚學生獎勵計劃』創世界紀錄活動」。活動以「以心傳善，筆墨生福，共創世界紀錄」為主題，旨在匯集近200位小學校長及約500名來自300間小學的「我要讚佢大使」，共同用書法書寫「福」字，創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄，向國內外展示香港社會的凝聚力及弘揚傳統文化的決心。

此外，星島新聞集團將把學生書寫的福字拼製成大型的「福」，印製成新春揮春，隨部分《頭條日報》向市民派發，寓意「福」到萬家，將祝福轉化為具體的社區關懷行動。