我要讚佢｜鳳溪創新小學寵愛閣飼養被遺棄烏龜 讓學生從小學習愛護動物
更新時間：07:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-28 HKT
為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。
鳳溪創新小學李頴賢老師撰文，分享學校寵愛閣飼養被遺棄的小烏龜，讓學生從小學習愛護動物。
以下為分享全文：
我們從香港兩棲及爬蟲協會領養一共22隻被遺棄的小烏龜，在「動物守護．社區大使」計劃的支持下，於去年五月給烏龜們重建了一個安樂窩 ---「寵愛閣」，並委任學生擔任「動物守護學生大使」，讓學生從小學習愛護動物。
十分感恩，計劃誠邀了香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院（學院）的學生成為「動物守護學長」。去年六月，其中3位學長到校探訪我們的烏龜，了解牠們新的居住環境和健康狀況。學長們温柔地抱起烏龜，仔細檢查，還跟牠們說：「不要怕，讓我來看一看！」。探訪中，學長們還教導學生們如何照顧烏龜，並提醒學生們要給烏龜足夠的糧食和陽光。
當中最觸動我的事情學長們發現「寵愛閣」其中一隻年紀最大的大烏龜原來被咬傷了。牠受傷和生病了，病情並不輕。學長們十分緊張，更表示他們可以幫助我們親自送牠到獸醫診所。我深深感受到飼養動物不單要提供足夠的糧食和舒適的居住環境，更重要的是細心觀察、適時帶動物去看醫生。
「守護動物 尊重生命」，學長們做到了！我們也學懂了照顧烏龜！謝謝「動物守護．社區大使」計劃，謝謝學長們，我們會記著要一起守護動物！
