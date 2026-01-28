Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜鳳溪創新小學寵愛閣飼養被遺棄烏龜 讓學生從小學習愛護動物

好人好事
更新時間：07:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-28 HKT

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

鳳溪創新小學李頴賢老師撰文，分享學校寵愛閣飼養被遺棄的小烏龜，讓學生從小學習愛護動物。

以下為分享全文：

我們從香港兩棲及爬蟲協會領養一共22隻被遺棄的小烏龜，在「動物守護．社區大使」計劃的支持下，於去年五月給烏龜們重建了一個安樂窩 ---「寵愛閣」，並委任學生擔任「動物守護學生大使」，讓學生從小學習愛護動物。

十分感恩，計劃誠邀了香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院（學院）的學生成為「動物守護學長」。去年六月，其中3位學長到校探訪我們的烏龜，了解牠們新的居住環境和健康狀況。學長們温柔地抱起烏龜，仔細檢查，還跟牠們說：「不要怕，讓我來看一看！」。探訪中，學長們還教導學生們如何照顧烏龜，並提醒學生們要給烏龜足夠的糧食和陽光。

鳳溪創新小學於2025年5月給烏龜們建造了一個安樂窩「寵愛閣」。
鳳溪創新小學於2025年5月給烏龜們建造了一個安樂窩「寵愛閣」。
動物守護學長仔細檢查烏龜，並了解牠們新的居住環境和健康狀況。
動物守護學長仔細檢查烏龜，並了解牠們新的居住環境和健康狀況。
動物守護學長仔細檢查烏龜，並了解牠們新的居住環境和健康狀況。
動物守護學長仔細檢查烏龜，並了解牠們新的居住環境和健康狀況。

當中最觸動我的事情學長們發現「寵愛閣」其中一隻年紀最大的大烏龜原來被咬傷了。牠受傷和生病了，病情並不輕。學長們十分緊張，更表示他們可以幫助我們親自送牠到獸醫診所。我深深感受到飼養動物不單要提供足夠的糧食和舒適的居住環境，更重要的是細心觀察、適時帶動物去看醫生。

「守護動物 尊重生命」，學長們做到了！我們也學懂了照顧烏龜！謝謝「動物守護．社區大使」計劃，謝謝學長們，我們會記著要一起守護動物！

更多關於寵愛閣的報道：

惇裕學校寵愛閣師生齊心協力 讓患癌貓咪打破獸醫預言奇蹟活下來

萬鈞匯知中學寵愛閣充滿生機 學生照顧盾臂龜培養生命觀

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
14小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
12小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
19小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
16小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
11小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
20小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
11小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT