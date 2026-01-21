Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜惇裕學校寵愛閣師生齊心協力 讓患癌貓咪打破獸醫預言奇蹟活下來

好人好事
更新時間：07:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-21 HKT

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

惇裕學校羅俊傑主任撰文分享，藉住寵愛閣的計劃，學校推展另一個延伸的小團隊「貓咪小專家」，挑選具濃厚興趣的學生，實習照料貓咪技巧。

以下為分享全文：

在警務處「動物守護．社區大使」計劃的支援下，同學十分期待的惇裕學校「貓‧聚一刻」貓舍終於成真了，而學校的貴賓──東東和妹妹──亦搬進了新居所了！

學校的兩隻小貓咪「東東」和「妹妹」從何而來？

「東東」是居於學校附近的流浪貓，常徘徊學校附近的餐廳討人食物。自從一次他在午膳時候隨老師走入校園，東東就像是找到了一個家。另一隻貓咪「妹妹」，未足一歲的她曾經每天靜靜地棲息在一輛車頂上，耐心等待鄰居從眾多貓貓中看到自已，並能分到一點食物。她對人類的信任，加上那雙溫暖而期待的目光，我們收養了她。

來到學校未到一天。我們發現「妹妹」呼吸困難，嬌小的身體顫抖不斷。見了獸醫，獸醫表示她沒了一邊肺，胸腔內全是膿水。斷定她活不過3天。獸醫相信她違反一般生病貓兒的習性主動吸引人類發現自己，是因為她想活著。「妹妹」最後被斷定是患上貓科的一種絕症，多位獸醫建議我們考慮安樂死。每天要從胸腔抽出膿水，多次手術，也未必成功活下來。

但「妹妹」堅定要活下去的眼神、同學們期待大家相聚的約定和常常的問候，我們決定堅持下去。在透過與多間貓義工和專業人士接觸下，「妹妹」接受了3個多月，每一天嚴峻的醫療考驗，竟奇蹟地活了下來。在同學老師的陪伴中十分堅強，展現出無比的生命力。

藉住本次寵愛閣的計劃，學校推展另一個延伸的小團隊「貓咪小專家」，挑選具濃厚興趣的學生，以新課程的框架，讓各位小專家：(1)探索貓咪生物知識；(2)實習照料貓咪技巧；(3)出訪全方位貓舍及擔任實習生；(4)訪問獸醫、貓義工；(5)擔任「動物守護．社區大使」，從服務中分享。小專家們放眼社區，孕育長大後的志願，意義不凡。

