我要讚佢｜銀杏館寒衣轉贈 東涌夫婦駕車跨區捐十多件羽絨 有心人豪花萬元買保暖衣贈弱勢

本港天氣持續乍暖還寒，周中再次降溫，本地社企銀杏館除了向有需要人士派發熱食飯盒外，今年第六次舉辧「寒衣轉贈行動」，收集街坊舊禦寒衣物、電器、食物等再贈予長者及劏房家庭，負責人透露有心人花逾萬元買入保暖衣交由社企分發，亦有街坊由東涌驅車而來捐出十多件羽絨外套，希望真正給予有需要人士手中。

銀杏館的「寒衣轉贈行動」過去五年曾於蘇屋邨、尖沙咀、佐敦等地舉行，今年獲贊助於黃埔家居庭商場內兩間空置舖位舉辦，其中一間用於收納個人或機構捐贈物品的倉庫，當中包括羽絨外套、保暖內衣、頸巾、冷衫、綿被，仍能運作的家電和獨立包裝食物，另一間舖位主要供有需要人士揀選心儀物品。

受助人可先於櫃位作簡單登記，然後在舖內不同貨架揀選物品，基本每人至少可取走一件羽絨外套，外衣、頸巾、薄褸及衫褲數量不限，視乎是否合身及需要性，職員會按其要求推介合適物品，食物則根據當日數量而定，適量取走，綜援申請人及持傷殘人士可額外取走一件電器如暖水壼、電飯煲及暖風機等，現場所見逾八成受助為長者，其餘人士包括劏房家庭、經濟有困難的獨居人士，部分由天水圍、元朗或屯門等偏遠地區遠渡而來，當她們成功取走外套時滿心歡喜，連忙合什向職員道謝。

職員江先生表示，連日街坊踴躍捐贈，除了名牌羽絨服外，還有全新綿被、保暖衣及毛塾等物品，其中一名有心人更自掏腰包萬多元，買入150件保暖內衣轉交銀杏館處理，目前衣物扣除轉贈後，數量徐徐上升，「基本係捐多過送」，會視乎捐贈數量再調節送贈衣物數目。

鄭氏夫婦是其中一對捐贈衣物的有心人，他們認為活動有意義，特地由東涌開車到場支持，一口氣捐出十多件羽絨外套，直指由機構篩選合適受助人，較捐去衣物箱更有意義。

銀杏館社工譚先生表示，每年「寒衣轉贈行動」大約可以支援約2000名受助人，部分除了在現場轉贈外，還會接受社福機構申請，亦會額外派人到油麻地及深水埗派發禦寒衣物，期望為弱勢人士在冬日送上一份暖意。他指黃埔舖位免費租約暫定至本月尾，不排除因天氣再與商場一方商討延長至新年前完結的可能性。

