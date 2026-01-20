我要讚佢｜深水埗手機維修店連環出招變「長者救星」 店主：幫到人有個開心的一天

在深水埗經營手機維修店的Angus，一直有義務幫長者維修舊DVD機及電子器材，日前有「老友記」拿手機到店內維修，Angus見長者疑似與騙徒對話，提醒她們要提防網上騙案，因而被封「長者救星」。

Angus將幫助長者的影片上載到社交媒體，希望令更多人願意為長者行善。他樂於助人的精神，亦成為今集「我要讚佢」的主角。

Angus的手機維修店開了8年，近年開始拍攝一些店舖日常，放在社交平台。深水埗區較多高齡人口聚居，Angus了解到不少「老友記」面對手機或其他電器需要維修時，都會感到無助，「他們說很少店舖會幫助他們，子女亦未必有時間或耐性處理。」

早前，一名婆婆拿着損壞的DVD機，來到Angus的手機店舖，語氣徬徨的問他能否維修，又形容該部DVD機對她十分重要。Angus雖然不懂維修DVD機，但抱着助人為樂的心態儘管一試，「我就嘗試打開部機看看，最後都幫她修復了，她很開心，我也樂上一整天。」

除義務幫長者維修電器，Angus還化身「防騙先鋒」，提醒長者避免受騙。Angus透露，日前有兩名婆婆來到店舖，要求他幫忙在手機安裝投資應用程式，又透露以「先存款，後提款」的方式進行投資，他得知婆婆前後已轉帳了3萬元給騙徒。Angus知道她們遇上騙徒，勸止對方不要入錢，但兩位婆婆總是不信，堅持要安裝程式。

Angus決定盡力刪除了一些相關資料，希望婆婆無法再接觸他們，能夠止蝕。」可惜的是，Angus幫到第一次，幫不到第二次：沒多久婆婆又再拿着電話到他店舖，又嚷着要認證和存款。

Angus協助長者免費修好DVD機，以及提醒長者慎防被騙的影片上載到社交媒體後，被網民瘋傳轉載，至今影片瀏覽量已逾百萬次點擊，更有5萬人讚好。



Angus指將影片放上網，本來希望宣揚助人為樂的態度，沒想到自己變成為「長者救星」，又被網民封為「手機維修界KOL」。他坦言，沒想過自己小小的舉動，會有這麼多人支持，「做生意當然要賺錢，但可以幫到無助的長者，自己亦很開心。」

他又寄語其他維修手機店舖的同業，長者對科技用品認識不多，遇到他們求助不要嫌麻煩，盡量幫忙，「無論你做各行各業都好，電話也好做其他行業也好，都可以發放更多正能量給香港。」