少數族裔及基層家庭 獲油尖旺南分區委員會「帶團」提早感受聖誕

好人好事
更新時間：20:57 2025-12-23 HKT
發佈時間：20:57 2025-12-23 HKT

聖誕節是普天同慶的日子，任何家庭都有享受節日喜慶的權利。油尖旺南分區委員會日前夥拍支持由西九文化區主辦、油尖旺民政事務處協辦的「西九聖誕小鎮導賞團」，帶領區內少數族裔及基層家庭，遊覽西九聖誕小鎮的限定活動，讓他們提前感受聖誕熱鬧氣氛。

活動包括於留白Live House享用聖誕下午茶、遊覽「西九聖誕市集」並探索不同特色攤位，以及體驗「西九聖誕森林」，穿梭於12米高巨型聖誕樹與超過60棵聖誕樹構成的聖誕森林，最後導賞團安排「聖誕樹葉心意卡工作坊」，讓參加者在節日前寫下祝福的心意。

油尖旺南分區委員會日前帶領區內少數族裔及基層家庭，遊覽西九聖誕小鎮限定活動。
少數族裔家庭在活動中感受熱鬧開心的氣氛。
活動參加者包括區內少數族裔家庭及基層家庭。
基層家庭及少數族裔家庭提早感受聖誕節日喜慶氣氛。
其中一位參加者表示，活動讓他感受到簡單的平安和幸福已是節日的最大祝福，希望許下的祝福心意能為社會帶來正能量。

南分區委員會江正本主席表示，希望藉活動凝聚溫暖，感染少數族裔及基層家庭參加者一同為社會帶來祝福，未來將繼續為不同家庭受眾提供支援，並以愛和關懷攜手凝聚社會力量，體現社會責任。
 

