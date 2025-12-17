Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜新界婦孺福利會梁省德學校寵愛閣 跨學科推生命教育培養學生責任感

好人好事
更新時間：07:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-17 HKT

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

新界婦孺福利會梁省德學校劉啟東老師撰文分享，學校設立寵愛閣飼養動物，目的不只是讓校園增添生氣，更重要的是透過陪伴動物，讓學生明白生命的價值，學會 責任、珍惜、尊重與探索。

全文如下：

近年來，學校積極推動生命教育，並透過跨學科合作，把生命教育與各科知識緊密結合。本校以「海、陸、空」為主題，將校園中的情人鸚鵡、烏龜、錦鯉、蜥蜴、倉鼠等動物分門別類，帶領學生學習動物與環境的關係、分類與生態知識。在課堂內，學生於常識科學習相關內容；課堂外，小息時也能近距離觀察動物，體驗牠們的特性與習性，更深入地掌握知識，進而學會欣賞生命的美好與可貴。

此外，學校特別設立了「寵物大使」制度：學生們輪流於小息在「寵愛閣」當值，負責餵飼、介紹動物、更換食水及清潔籠舍，讓孩子們在實際參與中培養責任感和愛護生命的態度。

學校不少老師本身就是「貓奴」、「龜奴」等，也因此在校園內飼養了多種小動物。這些動物不但成為校園特色，也為每天進出校園的學生、家長和訪客帶來放鬆與喜悅的氛圍。
學校不少老師本身就是「貓奴」、「龜奴」等，也因此在校園內飼養了多種小動物。這些動物不但成為校園特色，也為每天進出校園的學生、家長和訪客帶來放鬆與喜悅的氛圍。

小故事分享──一隻倉鼠，帶來的省思

有一次，我發現我們的倉鼠「小籠包」右眼泛紅，疑是細菌感染。其後我每日為牠以生理鹽水清潔，同時提醒大使們要更勤快地清潔籠子與換水。

在了解情況後，才發現有幾位學生未經授權，私下把小籠包拿在手中玩耍，甚至一度因傳遞不慎讓牠跌落桌上。雖然眼疾未必與事件直接相關，但我向學生提醒：這也是「照顧不周」。知道自己違反規則的孩子感到懊悔，其他同學亦因小籠包受感染而擔憂不已。

倉鼠「小籠包」的眼睛最終康復，而學生們更因這次經歷而對「生命」懷有更深的體會與敬重。
倉鼠「小籠包」的眼睛最終康復，而學生們更因這次經歷而對「生命」懷有更深的體會與敬重。


那一刻，我引用了《馬太福音》六章25–26節的金句與學生分享：「你們看天上的飛鳥……天父尚且養活牠們，難道你們不比飛鳥更貴重嗎？」

我把這段經文引向學校飼養動物的真正目的：不只是讓校園增添生氣，更重要的是透過陪伴動物，讓學生明白生命的價值，學會 責任、珍惜、尊重與探索。動物的生老病死，正是讓孩子具體體驗生命教育的最佳契機。

作為老師，我們的使命更在於陪伴學生的成長，無條件地接納與愛護他們，幫助他們從小建立正面價值觀，培養積極的人生觀與未來觀。這才是教育的核心。

