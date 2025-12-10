我要讚佢｜ 救恩學校 (幼稚園部)寵愛閣飼養爬寵 幼兒透過實踐學會珍惜生命

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

救恩學校 (幼稚園部)陳頴詩主任撰文分享，感恩策劃及推廣「動物守護 • 學生大使」計劃的團隊，讓幼兒們在實踐中學會珍惜生命，並建立起愛與責任的聯繫。

全文如下：



自2016年起，我們校園的一角設立了「生態園」，飼養了爬寵和魚兒，並栽種各種植物。牠們是幼兒的小夥伴，孩子們每天都會在上課前或下課後來打招呼，與父母分享他們對動植物的有趣發現。「生態園」的設立旨在讓幼兒接觸大自然，認識神所創造的天地及生命的多樣性，並學會珍惜與愛護生命。



在此基礎上，我們在2024年參與了警隊「動物守護 • 學生大使」計劃，賦予幼兒守護動物的使命，使他們在與動物的互動中，傳遞愛與責任。每週，10位K2至K3的學生大使輪流當值，負責準備食物、餵食、洗澡和放養動物，並向同伴介紹這些小生命。每位大使都有一本「動物照護日誌」，記錄他們對動物的關心，讓他們在日常生活中學會反思自己的行為。

K2至K3的學生大使輪流當值，負責準備食物、餵食、洗澡和放養動物。



有一次，學生大使們注意到長假將至，便提出「放假時動物怎麼辦？」的問題，並主動詢問能否帶動物回家照顧。這不僅展現了他們對動物的關愛，還體現出他們願意承擔責任的精神。幾位學生大使的家長支持這一舉動，積極與學校合作，將寵物帶回家，更有趣的事學生大使不斷提醒父母該如何與動物互動呢！

其他家長也對動物守護的活動表示支持，主動帶來家中飼養的爬寵和昆蟲，與幼兒分享動物的習性，讓幼兒接觸更多生命。這不僅增強了孩子們的動物知識，還讓「愛寵」的種子在校園中散播得更廣。

學生大使們在與動物的互動中，傳遞愛與責任。



感恩策劃及推廣「動物守護 • 學生大使」計劃的團隊，讓幼兒們在實踐中學會珍惜生命，並建立起愛與責任的聯繫。希望更多學校能重視這樣的專案，讓動物得到尊重，並為創造更和諧的社會而努力。

