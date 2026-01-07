我要讚佢｜佛教筏可紀念中學寵愛閣飼養犬隻 讓學生領悟照顧生命是持續付出與承諾

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

佛教筏可紀念中學曾治平老師撰文，分享學校成立寵愛閣，不只是動物們的家，更是學校實踐生命教育、培養責任與同理的起點。

全文如下：



在校園一角，我們有一座小小的「寵愛閣」。那裡不只有小狗的蹦跳、蟬兒的低鳴，更有一群孩子溫柔的目光與輕巧的腳步。這不只是動物們的家，更是我們實踐生命教育、培養責任與同理的起點。

「寵愛閣」從成立之初，便承載著更深的教育使命。我們希望學生不僅是「觀看」動物，更是「理解」生命。每一天，從餵食、清潔到觀察犬隻行為，都由老師和學生輪值負責。他們學習認識犬隻食物、留意犬隻的日常及排泄物、清潔犬隻及犬舍……這些看似微不足道的工作，實則蘊含著深刻的責任教育——照顧一個生命，從來不是隨興之事，而是持續的付出與承諾。

學生在「寵愛閣」學會的，不僅是知識，更是態度——對生命的尊重、對責任的承擔、對弱小的同情。

我們見證了許多改變。曾有一位學生，起初對值日工作不甚了解，直到有一次，她負責的小狗因為她的疏忽而顯得躁動不安。在老師的引導下，她開始多了解、多關心，與小狗互動多了，發現小狗喜歡被輕撫頸毛，也害怕突然的聲響。從那天起，她不再只是「完成任務」，而是真正開始「理解」另一個生命的需要。她說：「我從來不知道，照顧一個生命，需要這麼細心。」這樣的覺醒，遠比任何課本上的教條來得更有力。

學生在寵愛閣照顧犬隻。

「寵愛閣」也是一面鏡子，照見學生心中的柔軟與善意。學生透過參與「動物守護•社區大使」的計劃，學習怎樣照顧犬隻、領犬技巧等等。過程中讓同學體驗與狗狗相處，帶領狗狗作義工服務，讓生命教育不再抽象，而是具體體現在每一天的互動中。

願每一個走進「寵愛閣」的同學，都能帶走一份尊重與同理心。願我們繼續以這方小小天地為下一代帶來「眾生平等•人寵共融，尊重生命•善待生命」這信息。

更多關於寵愛閣的報道：



我要讚佢｜中華聖潔會靈風中學寵愛閣 學生參與動物救援展現同理心

我要讚佢｜基督教樂道幼稚園寵愛閣 設「魚菜共生系統」 讓幼兒尊重及關懷自然