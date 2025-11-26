我要讚佢｜基督教樂道幼稚園寵愛閣 設「魚菜共生系統」 讓幼兒尊重及關懷自然

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

基督教樂道幼稚園何敏茵校長撰文，分享學校設立「寵愛閣」，孩子們透過照顧小動物，從小學會尊重生命，也在行動中實踐愛與責任。

全文如下：

我們相信生命教育不僅是啟發孩子內心，更是透過實踐培養愛心與責任感。為此，學校在警務處協助下設立了校園「寵愛閣」，飼養魚類、烏龜、青蛙等小生命，並建設「魚菜共生系統」。這裡不僅是小動物的家，更是學生體驗愛與責任的學習場域。我們希望孩子在照顧小生命的過程中，懂得珍惜生命、尊重自然，並培養同理心。

每天早上，孩子們會探望與餵飼小動物，並觀察牠們的生活狀態，再與老師分享。有一次，學生發現小烏龜受傷，立即告訴老師與校長。這成為討論動物也會生病、需要照顧的契機，孩子們因此學習同理與思考解決方法。這些經驗不僅培養了觀察力，也讓他們理解動物的感受與需要。

此外，「寵愛閣」設有「魚菜共生系統」，並配合課程帶領孩子認識該系統。他們參與建設與操作，幫忙種植蔬菜、餵飼錦鯉，並觀察系統運作。透過親身體驗，孩子能初步理解生態循環與生命間的依存關係，從而建立對自然的尊重與關懷。

孩子們會細心觀察小動物，並將發現與老師分享。

孩子在寵愛閣學會分工合作並輪流餵飼小動物。

隨著參與，孩子們變得更主動。他們會細心觀察小動物、將發現與老師分享；也學會分工合作並輪流餵飼小動物。老師發現，孩子們在日常生活中展現更多體貼與責任感，對同學與環境也更加關心。

「寵愛閣」的實踐讓我們深刻體會，動物關愛教育不只是生命教育的一部分，更是培養責任感與同理心的重要途徑。孩子們透過照顧小動物，從小學會尊重生命，也在行動中實踐愛與責任。這份愛心，將伴隨他們走向更寬廣的人生，並傳遞到更遠的地方。

