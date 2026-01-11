Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜社企提供免費培訓 助劏房青少年變身專業銷售員

好人好事
更新時間：08:03 2026-01-11 HKT
來自單親家庭、居於劏房、待學待業的青少年(又稱雙待青年)，透過參加由社企舉辦的銷售培訓及師友計劃，學懂銷售技巧，成為專業的銷售人員，重拾自信。這班青少年更透過計劃參與不同社企舉辦的市集，獲得兼職或全職機會，更有人向著創業之路進發。

「燃銷小伙伴與推廣好幫手計劃」(Heat Project) 負責人劉家良 (Calder)指，計劃起動後，約有12名16至35歲青少年在首半年參與，並預計在項目營運的一年半內，有48名青少年參與。Calder說﹕「這批青少年大多學歷不高、缺乏工作經驗；有的有特殊教育需要，有的則在學業及就業上遇到挫折。我們希望這個計劃能為他們提供一個重新出發的平台。」

 

協助社企培訓專業推廣及銷售人員

Calder 指，市面缺乏協助推廣社企的人才﹕「在幫助其他社企找銷售員時，我們發現不少社企也有前線人手不足的情況。正正因為這個契機，我們萌生推行Heat Project的念頭：既可幫助其他社企尋找合適的推廣人員，又可讓我們的學員發揮所長，同時讓公眾對社企有更深的認識。」

Calder希望透過計劃發掘青少年的潛能﹕「讓他們在一個充滿包容的環境下成長和提升自我，並尋找人生方向；同時也讓他們透過項目了解不同社企背後的故事，從而培養社會公民責任意識。」

培訓分兩個部分﹕上半部是較基礎的理論知識，包括可持續消費理念、產品知識、社企介紹；下半部是實戰經驗，包括教授銷售技巧、場地擺設、項目管理等。Calder指，當青少年完成培訓後，會安排他們到不同市集擔任銷售員。

Calder 最難忘是看見青少年重拾自信﹕「他們透過銷售找到成功感，下班後更會主動詢問如何改進銷售技巧。其中有位不苟言笑的青少年遇到有合作方的老闆帶著禮物送給他，看到他臉上立時展現笑容，讓我十分感動。這個計劃幫助年輕人重拾自我價值，讓他們重新被肯定。」

冀將市集推廣至更多地點

如何尋找合適的地方作市集，成Calder推行這個計劃其中最大的挑戰﹕「我們希望找到租金相宜的地方推廣社企產品， 並將市集攤位模式推廣至不同地點，為更多有需要的青少年提供實踐機會。」歐美等地早有支持社企的計劃，但Calder指本港則尚屬起步階段﹕「希望與有心推動社會企業責任的機構合作，運用企業閒置空間舉辦社企嘉年華，讓企業員工有機會認識社企之餘，亦能讓青少年獲得更多實踐機會。」

現居於劏房及患有讀寫障礙的Ben 是參加今次計劃的其中一位學員。參加計劃前Ben對銷售沒有太多認識，以為銷售只是需要向客人說清楚產品特點。參加計劃後，Ben不但學懂銷售的專業技巧，更重拾自信﹕「因讀寫障礙，以往我在任職銷售崗位時，以為能避開文書工作，但實際工作沒想象中那麼簡單，亦因性格害羞，加上經常被客戶拒絕而慢慢失去自信。參加計劃後，導師特別就有讀寫障礙的學員，深入淺出地教導銷售技巧，讓我學會如何主動吸引顧客關注及透過觀察客戶反應即場調整銷售策略。」Ben最難忘是參加計劃後不久，便獲「社企員工嘉許獎」，及後更於社企內晉升至組長。Ben指，能夠獲得認可，對他來說是很大的鼓舞。

 

點擊即睇更多「我要讚佢」大使得獎心聲

