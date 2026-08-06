Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

近四成50歲以上MPF成員投資過於集中 永明：退休資產承受較大市場風險

投資理財
更新時間：16:48 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:48 2026-08-06 HKT

本港人口持續老化，退休規劃日益重要。永明金融最新數據指，不少強積金成員的投資策略或過於集中，據該公司數據，有17.4%的永明強積金成員將資金集中投資於單一市場或資產類別的基金，值得關注的是，當中有近四成（38.9%）為50歲或以上的人士。這反映部分臨近退休人士的投資組合風險仍過於集中，一旦市場出現波動，其退休資產或面臨較大風險。

香港永明金融財富及退休金業務首席財務官陳璡表示，強積金是市民長遠退休規劃的基石，但部分成員的投資配置過於集中，若未能因應市況及人生階段的轉變，適時檢視並調整投資策略，未必能持續配合個人的風險承受能力及退休目標。

完成指定任務贏取紅利回贈

該公司宣佈推出名為「層層疊大抽獎」的推廣活動，即日起至10月20日，合資格成員完成指定理財任務，有機會贏取價值高達50萬港元紅利回贈，名額1名。其餘紅利回贈金額介乎100元至1萬元，名額共135名。

成員透過完成五項任務，可賺取最多9次抽獎機會。任務包括：

  • 轉移強積金累算權益至「永明彩虹強積金計劃」；
  • 登入強積金投資工具「積金導航」並完成風險承擔能力測試；
  • 訂閱《Sun活情報》電子通訊；
  • 於推廣期內累計登入永明強積金帳戶兩次或以上；
  • 註冊「積金易」平台。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生囂張留言惹眾怒 醫學院澄清：宣稱「40.5分獲錄取」不符事實｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
01:00
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
6小時前
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
投資理財
51分鐘前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
18小時前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
海外置業
12小時前
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
影視圈
4小時前
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
1小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
02:52
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
申訴熱話
8小時前