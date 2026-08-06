近四成50歲以上MPF成員投資過於集中 永明：退休資產承受較大市場風險

本港人口持續老化，退休規劃日益重要。永明金融最新數據指，不少強積金成員的投資策略或過於集中，據該公司數據，有17.4%的永明強積金成員將資金集中投資於單一市場或資產類別的基金，值得關注的是，當中有近四成（38.9%）為50歲或以上的人士。這反映部分臨近退休人士的投資組合風險仍過於集中，一旦市場出現波動，其退休資產或面臨較大風險。

香港永明金融財富及退休金業務首席財務官陳璡表示，強積金是市民長遠退休規劃的基石，但部分成員的投資配置過於集中，若未能因應市況及人生階段的轉變，適時檢視並調整投資策略，未必能持續配合個人的風險承受能力及退休目標。

完成指定任務贏取紅利回贈

該公司宣佈推出名為「層層疊大抽獎」的推廣活動，即日起至10月20日，合資格成員完成指定理財任務，有機會贏取價值高達50萬港元紅利回贈，名額1名。其餘紅利回贈金額介乎100元至1萬元，名額共135名。

成員透過完成五項任務，可賺取最多9次抽獎機會。任務包括：

轉移強積金累算權益至「永明彩虹強積金計劃」；

登入強積金投資工具「積金導航」並完成風險承擔能力測試；

訂閱《Sun活情報》電子通訊；

於推廣期內累計登入永明強積金帳戶兩次或以上；

註冊「積金易」平台。



