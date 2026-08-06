澳洲22歲女「零父幹」擁440萬物業 14歲做兼職極致慳家 靠一財技連買兩單位

全球年輕人面對「上車難」困局，澳洲數據顯示，2021年當地25至29歲青年的置業比率僅36%，遠低於1971年的50%。不過，當地一名年僅22歲的少女Megan Tester卻成功打破宿命，在不靠「父幹」及高薪厚職下，年紀輕輕已手持兩項合共約值80萬澳元（約440萬港元）的投資物業。她的致富秘訣全靠「極致慳家」，加上懂得靈活運用按揭財技，年紀輕輕已成功建立物業資產組合。

18歲買入人生第一層樓

現居於昆士蘭黃金海岸的Megan，早在18歲時已成功買入人生第一層樓。她在當地旅遊勝地衝浪者天堂（Surfers Paradise）買入首個一房單位後，為物業進行加按，套現出第二個投資物業的首期，發揮資產槓桿效應。

然而，即使現時已是擁有兩項投資物業的年輕業主，她依然駕駛著16歲時在 Facebook 二手群組買下的舊車，生活相當節儉。

14歲起打工 出糧即存入戶口

談及「上車」之路，Megan直言過程並不複雜，一切關鍵在於盡量減低開支，並盡可能把收入存起來。她的儲蓄戰績從14歲在連鎖快餐店做兼職開始；由於接受在家自學（Homeschooling），靈活的時間讓她可以賺取更多外快。在毋須負擔家庭開支的情況下，她將大部分人工儲起。

她回憶道，「從小就培養出一種心態：出糧時，那筆錢不是用來花的，而是要立刻存入戶口。」

她其後轉職為牙醫診所接待員，現時則從事客戶銷售工作。她指出，18歲前開始打工為她帶來巨大優勢，因為當時幾乎零財務負擔。

她坦言，時下年輕人亦喜歡花錢買新衫、美甲和弄頭髮，但她選擇將這些資金全部撥入儲蓄戶口。 她亦稱，成功上車最大的推動力並非賺大錢，而是持續極度自律的慳家生活。

拒買貶值資產 買非必需品前先反思

Megan表示，身邊不少朋友都是「月光族」，將工資視為每周的消費金額，但她從不這樣看。她認為，很多時候並非買不起非必需品，而是會先問自己是否值得將錢投資在該物品上。

步入成年階段，Megan表示這種理財觀至今未變。她強調「每一元都有其用途」，應該思考它是否能為生活增值，或有助累積財富。雖然享受生活很重要，但實在無法說服自己將大筆金錢花在會迅速貶值的東西上。

完成學業後，Megan目前正與其他家庭分享她的在家自學經驗，並希望以自身經歷鼓勵更多年輕人及早理財，為長遠財務自由鋪路。