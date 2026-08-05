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7月強積金人均賺逾1800元 港股指數基金單月飆13%成大贏家

投資理財
更新時間：11:33 2026-08-05 HKT
發佈時間：11:33 2026-08-05 HKT

綜合強積金研究機構積金評級及GUM的最新數據，7月份強積金整體回報上升約0.5%。受惠於港股7月下旬的強勁反彈，人均賺逾1,800元。

據積金評級數據，7月份強積金投資回報為0.54%，單月錄得約90億元投資收益，相當於每名成員平均獲利1,875元，年初至今人均獲利20,369元。而GUM強積金綜合指數則升0.5%，人均賺1,887元，年初至今人均賺20,402元。

亞洲股票基金跌5.2%

GUM首席投資總監劉嘉鴻指，資金持續在不同地區及市場輪動，恒指於7月展開反彈升浪，至月尾累升近3,000點，港股追蹤指數基金是7月份回報最好的強積金類別，單月升13.3%。另一邊廂，7 月份因韓國斬倉潮（去槓桿）及美伊戰火升級等因素，令AI交易降溫，亞洲股票基金表現受壓，7 月最終跌5.2%，成為當月表現最差的股票基金，但其年初至今回報依然穩守第一。固定收益方面，受惠於人民幣強勢，人民幣債券基金續強，單月上升1%，年初至今升4.8%，為表現最佳的固定收益基金類別。

7月股票基金表現排名

排名

股票基金指數

2026年7月回報

（%）

2026年初至今回報

(%)

1

香港股票基金（追蹤指數）

13.3%

1.6%

2

香港股票基金

8.3%

0.6%

3

日本股票基金

1.8%

17.3%

4

歐洲股票基金

1.5%

9.1%

5

其他股票基金

0.9%

4.6%

6

美國股票基金

-0.4%

7.8%

7

環球股票基金

-0.6%

11.2%

8

大中華股票基金

-3.1%

12.3%

9

亞洲股票基金

-5.2%

21.3%
來源：GUM

 

7月固定收益基金表現排名

排名

固定收益基金指數

2026年7月回報

（%）

2026年初至今回報

(%)

1

人民幣債券基金

1.0%

4.8%

2

人民幣及港幣貨幣市場基金

0.4%

3.1%

3

強積金保守基金

0.2%

1.0%

4

香港貨幣市場基金

0.1%

0.6%

5

保證基金

0.1%

0.4%

6

港元債券基金

-0.6%

-0.8%

7

環球債券基金

-0.9%

-0.8%

8

亞洲債券基金

-1.1%

-0.3%
來源：GUM

突顯分散投資重要性

積金評級主席叢川普表示，個別資產類別的表現突顯了分散投資的重要性，亞洲股票雖然是年初至今表現最佳的資產類別，卻在7月錄得最差表現；相反，香港及中國股票在7月反彈，收復了2026年以來的全部失地。這些波動充分說明了分散投資的重要性。

GUM首席投資總監劉嘉鴻則指，環球股票基金能捕捉各地機會且有助分散風險，亞洲股票基金則可把握區內AI及科技增長潛力，他較看好以上兩類股票基金。

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