7月強積金人均賺逾1800元 港股指數基金單月飆13%成大贏家
發佈時間：11:33 2026-08-05 HKT
綜合強積金研究機構積金評級及GUM的最新數據，7月份強積金整體回報上升約0.5%。受惠於港股7月下旬的強勁反彈，人均賺逾1,800元。
據積金評級數據，7月份強積金投資回報為0.54%，單月錄得約90億元投資收益，相當於每名成員平均獲利1,875元，年初至今人均獲利20,369元。而GUM強積金綜合指數則升0.5%，人均賺1,887元，年初至今人均賺20,402元。
亞洲股票基金跌5.2%
GUM首席投資總監劉嘉鴻指，資金持續在不同地區及市場輪動，恒指於7月展開反彈升浪，至月尾累升近3,000點，港股追蹤指數基金是7月份回報最好的強積金類別，單月升13.3%。另一邊廂，7 月份因韓國斬倉潮（去槓桿）及美伊戰火升級等因素，令AI交易降溫，亞洲股票基金表現受壓，7 月最終跌5.2%，成為當月表現最差的股票基金，但其年初至今回報依然穩守第一。固定收益方面，受惠於人民幣強勢，人民幣債券基金續強，單月上升1%，年初至今升4.8%，為表現最佳的固定收益基金類別。
7月股票基金表現排名
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排名
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股票基金指數
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2026年7月回報
（%）
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2026年初至今回報
(%)
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1
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香港股票基金（追蹤指數）
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13.3%
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1.6%
|
2
|
香港股票基金
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8.3%
|
0.6%
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3
|
日本股票基金
|
1.8%
|
17.3%
|
4
|
歐洲股票基金
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1.5%
|
9.1%
|
5
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其他股票基金
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0.9%
|
4.6%
|
6
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美國股票基金
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-0.4%
|
7.8%
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7
|
環球股票基金
|
-0.6%
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11.2%
|
8
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大中華股票基金
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-3.1%
|
12.3%
|
9
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亞洲股票基金
|
-5.2%
|
21.3%
|來源：GUM
7月固定收益基金表現排名
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排名
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固定收益基金指數
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2026年7月回報
（%）
|
2026年初至今回報
(%)
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1
|
人民幣債券基金
|
1.0%
|
4.8%
|
2
|
人民幣及港幣貨幣市場基金
|
0.4%
|
3.1%
|
3
|
強積金保守基金
|
0.2%
|
1.0%
|
4
|
香港貨幣市場基金
|
0.1%
|
0.6%
|
5
|
保證基金
|
0.1%
|
0.4%
|
6
|
港元債券基金
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-0.6%
|
-0.8%
|
7
|
環球債券基金
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-0.9%
|
-0.8%
|
8
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亞洲債券基金
|
-1.1%
|
-0.3%
|來源：GUM
突顯分散投資重要性
積金評級主席叢川普表示，個別資產類別的表現突顯了分散投資的重要性，亞洲股票雖然是年初至今表現最佳的資產類別，卻在7月錄得最差表現；相反，香港及中國股票在7月反彈，收復了2026年以來的全部失地。這些波動充分說明了分散投資的重要性。
GUM首席投資總監劉嘉鴻則指，環球股票基金能捕捉各地機會且有助分散風險，亞洲股票基金則可把握區內AI及科技增長潛力，他較看好以上兩類股票基金。