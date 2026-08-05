7月強積金人均賺逾1800元 港股指數基金單月飆13%成大贏家

綜合強積金研究機構積金評級及GUM的最新數據，7月份強積金整體回報上升約0.5%。受惠於港股7月下旬的強勁反彈，人均賺逾1,800元。

據積金評級數據，7月份強積金投資回報為0.54%，單月錄得約90億元投資收益，相當於每名成員平均獲利1,875元，年初至今人均獲利20,369元。而GUM強積金綜合指數則升0.5%，人均賺1,887元，年初至今人均賺20,402元。

亞洲股票基金跌5.2%

GUM首席投資總監劉嘉鴻指，資金持續在不同地區及市場輪動，恒指於7月展開反彈升浪，至月尾累升近3,000點，港股追蹤指數基金是7月份回報最好的強積金類別，單月升13.3%。另一邊廂，7 月份因韓國斬倉潮（去槓桿）及美伊戰火升級等因素，令AI交易降溫，亞洲股票基金表現受壓，7 月最終跌5.2%，成為當月表現最差的股票基金，但其年初至今回報依然穩守第一。固定收益方面，受惠於人民幣強勢，人民幣債券基金續強，單月上升1%，年初至今升4.8%，為表現最佳的固定收益基金類別。

7月股票基金表現排名

排名 股票基金指數 2026年7月回報 （%） 2026年初至今回報 (%) 1 香港股票基金（追蹤指數） 13.3% 1.6% 2 香港股票基金 8.3% 0.6% 3 日本股票基金 1.8% 17.3% 4 歐洲股票基金 1.5% 9.1% 5 其他股票基金 0.9% 4.6% 6 美國股票基金 -0.4% 7.8% 7 環球股票基金 -0.6% 11.2% 8 大中華股票基金 -3.1% 12.3% 9 亞洲股票基金 -5.2% 21.3% 來源：GUM

7月固定收益基金表現排名

排名 固定收益基金指數 2026年7月回報 （%） 2026年初至今回報 (%) 1 人民幣債券基金 1.0% 4.8% 2 人民幣及港幣貨幣市場基金 0.4% 3.1% 3 強積金保守基金 0.2% 1.0% 4 香港貨幣市場基金 0.1% 0.6% 5 保證基金 0.1% 0.4% 6 港元債券基金 -0.6% -0.8% 7 環球債券基金 -0.9% -0.8% 8 亞洲債券基金 -1.1% -0.3% 來源：GUM

突顯分散投資重要性

積金評級主席叢川普表示，個別資產類別的表現突顯了分散投資的重要性，亞洲股票雖然是年初至今表現最佳的資產類別，卻在7月錄得最差表現；相反，香港及中國股票在7月反彈，收復了2026年以來的全部失地。這些波動充分說明了分散投資的重要性。

GUM首席投資總監劉嘉鴻則指，環球股票基金能捕捉各地機會且有助分散風險，亞洲股票基金則可把握區內AI及科技增長潛力，他較看好以上兩類股票基金。