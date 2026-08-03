中年父母如理財夾心階層 供養子女長老兼儲錢退休 「神奇組合」助穿越牛熊｜百萬倉

人到中年甚艱難，尤其在香港，不少人上有父母（俗稱「四大長老」）需要照顧、下有子女教育基金要儲蓄，自己還要兼顧退休大計，可謂理財「夾心階層」。早前合著推出新書《港爸港媽理財三步走》的認可財務策劃師（CFP）李澄幸及黃惠儀，接受《星島頭條》訪問時就以自身經驗及個案講解家庭理財規劃，由子女出生的預算安排、到子女教育，以至家長退休規劃，拆解港爸港媽常見理財盲點。

教育基金「死線」明確 與退休不同

兩位財策師不約而同指出，港爸港媽最常出現三大壓力——既要供養子女及累積教育基金、又要照顧未有做好退休準備的父母，同時也要累積自己的退休資產。值得留意的是，兩位均強調，子女教育基金與個人退休基金，雖然同樣涉及投資理財，運作邏輯卻大不相同。黃惠儀解釋，教育基金有明確「死線」——子女到某個年紀便要用錢讀書，「你不可以（對子女）說爸爸媽媽未夠錢，遲一年才讀書」。

李澄幸亦指，子女教育開支通常有「一個數」可計算，舉例升學顧問估算到英國升學要預備約200萬元，家長可按此目標儲蓄；但退休所需金額卻難有定案，單純計算「每年洗多少錢」再乘年期，容易低估壽命及變數。事實上，退休大計也可以很有彈性，例如可因應資產狀況延後一兩年才退休，也可選擇到大灣區等地安老以降低支出。他強調，退休規劃更應著眼於建立穩定「現金流」，而非單純累積資產總值。

李澄幸及黃惠儀合著新書《港爸港媽理財三步走》拆解家庭理財規劃。 何健勇 攝

月供股票或ETF 可每5年審視

談到教育基金，李澄幸指，若籌備期有15至20年，足夠穿越至少一個牛熊周期，對於有一定投資經驗的家長，月供環球股票基金或ETF是可考慮的選擇，惟計劃最常「爛尾」的原因，往往是家長自行中斷投資。同時，月供基金或股票價格較波動，遇上子女升學用錢時回報縮水的話，隨時讓家長失去預算。李澄幸透露，現時他為分別3歲及6歲的女兒，以月供股票基金及ETF儲蓄教育基金，但臨近她們讀大學的年齡，也會調整至較低風險投資，例如債券或現金。他又建議，家長可每5年審視應否調整投資，別以為投資一項資產可一勞永逸。

黃惠儀則分享，一些缺乏時間管理投資的專業人士家長，會選擇回報較穩健的儲蓄保險，在長達十多年時間也可產生兩、三倍回報。她特別提醒，宜揀選分紅實現率（Fulfillment Ratio）較高的保單，先以此作第一份教育基金，待有時間才開始其他投資，例如每年獲派豐厚年終花紅，兼且有能力承擔風險的話，可考慮保費融資保單爭取更高回報，以應付未來送子女出國讀書的大額需要。

退休規劃首重MPF 再建立被動收入

至於港爸港媽自身的退休規劃，黃惠儀強調首要管理好強積金，同時應趁在職期間，逐步建立被動收入組合，例如期權收息、派息基金、股票掛鈎工具等，及早熟習相關工具操作，待正式退休、強積金可一筆過提取時，才更有能力管理這大筆資金。李澄幸則提醒家長做好「理財斷捨離」，對於已購入多年但未必再適合或需要的舊保單、基金或股票，應審視前景再適當取捨，騰出資金投入退休儲備。

對於未有明確理財目標、投資經驗較淺的新手，書中介紹美國財經作家哈利．布朗（Harry Browne）提出的「永久組合」（Permanent Portfolio）概念供家長參考。該組合將資產平均分為四類，包括美國股票、美國債券、黃金（或商品）及現金，各佔資產配置的25%，並每年進行一次「再平衡」（Rebalancing），即沽出上升資產、加注落後資產，以期每年維持各資產佔25%的比重。

李澄幸指，此組合理念與市場上一些「均衡基金」相似，好處在於「防守力」，即使遇上市況逆轉，由於債券及黃金可能在股票下跌時發揮避險作用，加上25%現金可把握低位入貨機會，亦可作為應急錢備用，「它（組合）既保留了增值空間，亦保留了彈性，哪怕資本市場環境惡劣，它的減值也有防守力，適時作調配。」

事實上，這個組合操作簡單之餘，表現也不錯，堪稱「神奇組合」。假設在1987年1月投入1萬元本金，持續至2026年6月，累積可滾存至約13.35萬元，年複合增長率（CAGR）約6.78%。在近39年中，該組合僅5年錄得負回報，最差一年是2022年蝕近8%，表現最佳則是2025年大賺近23%，以上兩個年度均跑贏美股標普500指數，2022年該指數跌19.4%、2025年則升18%。

理財是最好身教 「一代一代傳下去」

李澄幸透露，自己在新冠疫情期間、因看不通市況亦曾應用這個組合，「效果不太差，可能都有少少幸運，因為當時金價升了。」他又指組合當中的美國股票及債券，也可以用環球股票及債券代替。

家長做好理財，亦是對子女最好的身教。黃惠儀說，理財觀念很多時是「上一代傳下來」的，這顆種子會放在子女身上，投資觀念可以一代一代地傳下去。李澄幸亦指，若父母為子女準備大量財富，子女不懂珍惜或完全沒有準備，金錢未必是祝福，因此培養子女財商有其必要。

黃惠儀（左）及李澄幸希望港爸港媽既做好自身理財規劃，也將良好財商教育給下一代。 何健勇 攝

財策師如何部署百萬倉？

另一方面，若今日給兩位100萬元作投資，兩位財策師又會怎樣部署投資組合？李澄幸表明，因他已擁有自住及收租物業，退休規劃也做好了一定基礎，因此若突然給他100萬元會為女兒投資，希望平穩增長，故以收息股為主。

他的組合約70%配置於香港高息股，主要為銀行股及保險股，亦會進行Short Call，務求做到長線增值之餘，也可增加收入；其餘約30%現金等待機會，也會進行Short Put等待接貨。他坦言，雖然美股回報近年較港股亮麗，但考慮到這筆資金預留給女兒升學，故仍以香港收息股為主，因港股估值相對低、股息亦算合理。

採用「100法則」作參考

黃惠儀則表示，由於自己與丈夫沒有子女，主力聚焦二人及早達致財務自由，故投資取態相對進取。她會採用「100法則」（即100減去自己年齡，計算股票配置比例）作參考，現時投資組合中約六至七成為股票，主要投資美股科技股；另外約一成資金配置於多隻加密貨幣，分散注碼；餘下約二至三成買入保費融資的保單，在風險可控下進一步槓桿，爭取更高回報。

她自言任職於金融機構兼有投資經驗，故會運用ELI（股票掛鈎投資）等工具，分段吸納存儲相關股，一方面可以收取利息，若股價回落要接貨，也在一個相對低價買入心儀想儲的股份。

記者：葉卓偉

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