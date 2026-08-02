30年期美債突破5.2厘 專家籲勿貪高息 退休收息「宜短不宜長」 留七成資金低撈企業債

美國聯儲局日前議息，一如市場預期維持利率不變，惟會後聲明及主席談話均未有明確暗示減息路向，市場預期9月會再度加息。議息後，美國長債息率急升，30年期國債息率突破5.2厘，創2007年以來新高；10年期債息亦升至逾4.7厘。長債息率重新上揚，令不少「食息一族」蠢蠢欲動，打算入市買債，鎖定較長年期的高息回報。

資深債券投資者、「債券紅綠燈」創始人廖嘉偉接受《星島頭條》訪問時表示，退休人士若打算建立債券收息組合，不宜將資金一次過全數投入市場。他建議可先動用約三成資金，買入年期較短、約3年左右的債券，以美國國債為例，先行「鎖定」約4.3厘的回報，作為收息組合的基本盤。

據利率期貨，市場預期聯儲局9月加息機會達67%。

約2年到期銀行債亦有4.7厘

廖嘉偉解釋，其個人判斷是聯儲局今年內會加息一次，但認為市場毋須對加息次數過分敏感。他估計，一旦美國加息令股市出現較大幅度回調，一些企業債價格亦有機會同步向下調整，屆時或會造就相對吸引的入市位，投資者可考慮動用餘下七成資金，部署年期約5至7年的債券。他指，投資者不一定只買美國國債，亦可考慮銀行債券，例如滙豐發行的債券，現時約2年左右到期的產品息率約4.7厘；年期約6年到期的則逾5.6厘，回報亦不俗，同時信用質素亦相對穩健。

廖嘉偉強調，退休「食息一族」在部署收息組合時，應盡量「化被動為主動」。他直言，「市場永遠充斥著雜音，加息幾多次、通脹幾時跌，永遠無定向」，與其被牽著走，不如主動將資金分割成兩部分來管理風險，透過控制投資比重，以及選用短年期債券鎖定回報，把整個組合的主導權重新掌握在自己手上。

廖嘉偉建議退休者部署債券收息組合應盡量「化被動為主動」。

價格波動較大 退休不宜買長債

對於年期較長的債券雖然息率較高，但廖嘉偉提醒其價格波動風險亦相對高，因長債的存續期（Duration）較長，對孳息率變動的敏感度遠高於短債。他以5厘票息為例，若到期收益率上升2厘，20年期長債價格需下調約21%，跌幅為5年期（跌8%）的逾2.5倍。因此對於退休人士而言，若持有這些20年至30年期的長債，一旦中途因突發需要急需套現，兼遇上債券熊市，在低位離場便會蒙受較大損失。

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