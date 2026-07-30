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蹲肯定比坐地更文明｜周顯

投資理財
更新時間：10:04 2026-07-30 HKT
發佈時間：10:04 2026-07-30 HKT

話說傳媒報道，有一個內地遊客，在地鐵站蹲着，結果被一個香港本地人拋了一枚一元硬幣在地上，令她覺得受到了侮辱，也感覺到港人的不友善。

事實上，香港人對於內地人喜歡蹲，很不諒解，不時出言或發文嘲諷。這些人當然沒見過外國人喜歡坐在地上的「文化」。至少，蹲肯定比坐地更為文明。

我在一網媒寫過一篇文章，講甚麼是文明，甚麼是文化，例如說，吃糞便絕對不是文明，就算調味吃也不會是，日本人喜歡吃美女的，也是變態。

筷子和刀叉是不同的文明，但是印度人把食物直接放在地下，不洗手直接用手吃食物，絕對不是獨特的文化，而是不文明，這正如用公筷比不用更文明。

至於蹲，客觀的科學事實是，它可以強化全身大肌群，提升下肢力量，對保護膝、髖、踝關節都大有好處，更加提升骨密度，預防骨質疏鬆，拉高基礎代謝，高效燃脂……簡單點說，內地人沒事幹的時候在路上蹲一蹲，反而比香港人更健康，更文明，而香港人鄙視蹲文化，恰好證明港人的無知和無文化。

周顯

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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