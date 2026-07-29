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熊本地震︱事發前買旅遊保可獲旅程取消保障 保聯：不涵蓋因個人憂慮取消行程

投資理財
更新時間：15:01 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:01 2026-07-29 HKT

日本熊本縣周二（28日）下午發生7.1級地震，香港保險業聯會表示，一般旅遊保險中與地震相關的保障，包括旅程延誤、旅程取消及提早結束行程，在事故發生前已購買的旅遊保險，原則上保險公司會提供保障。

保聯指，就旅程延誤，如自然災害（包括地震）是保單內的指定受保原因，因自然災害而導致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人將可按延誤時數，根據保單條款獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如：酒店或機票支出的賠償。

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已繳付而未能退回遊費可獲賠

至於旅程取消保障，大部份旅遊保單指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害（包括地震）而需要取消旅程，已繳付而未能退回的旅遊費用均可獲賠償，包括機票、海外住宿、交通費用。

「取消行程」保障須基於保單列明的客觀受保原因，並不涵蓋旅客僅因個人憂慮而取消行程的情況。常見例子包括因自然災害（包括地震）導致航班取消，或當地交通服務癱瘓，以致原定行程無法成行。旅客應先向營運商（包括航空公司、酒店等）索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。

必須中斷旅程衍生開支可申賠償

提早結束行程方面，大部份保單保障受保人因目的地發生自然災害（包括地震），而必須中斷其受保旅程並直接返港。受保人可根據保單條款，就已支付但無法退還的機票與住宿費用，以及額外衍生的機票或住宿開支申請賠償。

保聯又指，如身在當地的受保人不幸因此次地震引致受傷或身故，旅遊保險會提供醫療費用保障及個人意外保障。如有需要，可聯絡 24 小時緊急支援服務協助。旅遊人士應該留意當地最新情況，並以人身安全為首要考慮。

投保前已發生地震屬不保事項

另外，凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬於旅遊保險的不保事項。故此，在地震發生後才買旅遊保險，即使目的地是地震災區，亦不會受到保障。該會提醒旅遊人士確定行程後，應盡早購買旅遊保險，以確保相關保障盡快生效。

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