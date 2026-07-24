新股中際旭創一手逾5萬抽唔抽？ 專家稱較A股折讓不算吸引 提防孖展「分貨過多」

光模組龍頭中際旭創（3308）正進行招股至下周一截止，最多集資逾550億元，一手入場費高達5.1萬元，問鼎香港歷來最貴入場費新股，又引入淡馬錫、高瓴、阿布扎比投資局、騰訊（700）及阿里（9988）等星級基石投資者，並據報國際配售部份已錄足額認購；不過，宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》訪問時提醒，股份集資額及股份供應量龐大，現時認購反應相對冷淡，投資者若借孖展認購，有機會獲派較多股份，且「分貨多未必係好事」。

問鼎香港歷來最貴入場費新股

中際旭創是次計劃發行5,450萬股H股，香港公開發售佔一成，不設強制回撥，最高招股價為1,010元，一手50股，入場費高達51,009.29元，打破2021年凱萊英（6821）約41,413元的紀錄，成為香港歷來入場費最貴的新股。截至昨晚數據顯示，暫錄得約235億元孖展額，相當於公開發售集資額超額認購僅約3倍。

對於散戶最關心的中籤難度及資金分配，梁杰文直言，該股定價吸引力不足，加上貨源較多，均可能推高中籤率。他警告，若投資者盲目以大額孖展認購，或會獲分配大量股份，在現時市況下「未必會係好事」。他建議散戶決定是否借孖展時需盤算一番。

較A股折讓不足兩成 吸引力有限

中際旭創已於A股上市，按昨日A股收市價1,072.52元人民幣計算，H股最高招股價較A股折讓約18.7%。梁杰文估計，中際旭創最終或以上限1,010元定價，目前相對A股折讓不算特別吸引，加上A股近日表現疲弱，可能削弱H股吸引力；即使認購，預期上市初期升幅亦較有限。

近期不乏A+H新股「潛水」

他又指，近期不少A股公司來港上市，最終同樣以上限招股價定價，但部分A+H新股掛牌後表現欠佳，甚至跌穿招股價。事實上，翻查資料發現，本月上市的A+H新股立訊精密（2475）、鼎泰高科（1377）及普源精電（537）均告「潛水」，截至周四分別較招股價低6.7%、7.9%及39%。

可小注認購 再觀察上市表現

對於應該認購還是等待上市後再部署，梁杰文形容今次認購屬於「雞肋」，認為有意參與的投資者可考慮「一手起、兩手止」，不宜投入過多資金。

預期暗盤升幅在一成以內

他補充，中際旭創基本面良好，基石投資者陣容亦相當吸引，並佔集資額達49.1%，但單計散戶公開發售部分的流通市值已高達約50億元，現階段看不到股價上市後大幅上升的條件。因此，他較傾向等待股份掛牌一至兩日，觀察市場承接力及A股走勢後再決定是否買入，並預期暗盤升幅在一成以內。

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