在美國反中是一門很大產業｜周顯

這幾年來，郭文貴透過如GTV媒體集團、喜馬拉雅農場、喜馬拉雅交易所等虛假投資計劃，向全球超過1,000名受害者詐騙了10億美元，自己則過着極度奢華的生活，包含購買紐約豪宅、超級遊艇、林寶堅尼及法拉利名車等。在6月29日，他在美國紐約曼哈頓聯邦法院被判處30年有期徒刑，並被沒收8.89億美元的非法所得。

郭文貴只是冰山一角

查看郭文貴的歷史，他只有初中畢業，年輕時因詐騙坐過牢，後來因經濟犯罪而發財，2017年因此而被刑事檢控，卻以異見人士身份逃往美國，並且大肆創作虛假故事，誣陷國家領導人，從而得到了大量瀏覽。

10億美元不是小數目，1,000人也是很多的人數，以這樣背景的一個人渣，居然能夠騙到偌大的一筆錢，騙到這麼多的人，這證明了一件事，在美國的華人圈子，反中是一門很大的產業，也可以推定，有大量的人渣正在從事相關業務，郭文貴只是冰山一角，畢竟世上傻人實在太多。

周顯