積金評級料強積金7月人均蝕2392元 「懶人基金」受捧 今年獲40%資金流入

強積金研究機構積金評級表示，截至7月20日，按所有基金表現指數計算，強積金目前錄約0.69%的投資虧損，但預期強積金首七個月回報可達 4.95%，為歷來第十佳表現。

首七個月人均料賺1.6萬

積金評級指出，受7月預期回調影響，強積金系統料錄115億元的月度虧損，相當於每名成員平均虧損約2,392港元；但若以年初至今計，每人料平均獲利約16,102元。

表一：「積金評級指數」各資產類別回報表現（截至2026年7月20日）

在資產類別層面，香港及中國股票雖然是年初至今表現最差股票類別，但在7月份表現領先。同時，亞洲股票即使預期在7月回調約-7.18%，仍有望維持年初至今回報的領先地位。此外，俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金持續吸引強勁的投資需求，今年至今已吸納約40%的整體強積金淨流入。

表二：2026 年第二季及年初至今強積金資產類別淨流入（截至2026年6月30日）

計入供款後，按當前投資表現推算，強積金總資產預計於7月底達約1.658萬億港元，較5月底減少85億元，但年初至今增加1,042億元，相當於每名成員平均賬戶結餘約34.59萬元。

亞股下半年波動性將增加

積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，受中東局勢及科技股估值憂慮影響，7月市況再現波動，同時預期亞洲股票錄得歷來最佳上半年表現後，下半年波動性將增加，凸顯了分散投資的重要性。

他續指，今年至今約40%的強積金淨流入資金已投資於積金局規定的低收費預設投資策略基金，現時已佔超過11%的市場份額，使其成為強積金第二大基金類別。

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