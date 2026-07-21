前野村經紀變銀座人氣女公關 憑獨有「識人投資術」 擁1.2億日圓投資組合

日本東京銀座一家高檔歌舞俱樂部璀璨燈影下，顧客們不僅花錢買酒和調情，甚至可以從一位曾經任職野村證券6年、且拿過象徵業績冠軍的「社長獎」（CEO獎）的美女公關Kiko身上獲得一流的理財啟示。據報Kiko以驚人的紀律與敏銳的「識人投資術」，成功把自己從月光族變成身家逾1.2億日圓（約580萬港元）的實戰投資者，並已訂立5億日圓（約2,400萬港元）為退休門檻。

野村時期獲佳績 曾奪「社長獎」

綜合媒體報道，Kiko是東京銀座大型夜總會「JUNGLE TOKYO GINZA」的頭牌級女公關，但其履歷非常不尋常。早於大學時期，她立志要成為「行業頂尖」，於是在綜合貿易公司、金融機構、廣告公司等頂尖企業中尋覓機會，最終選擇了野村證券。

於2017年加入野村後，她先被分配到池袋分行，負責最辛苦的「陌生開發」業務——沒有穩定客源，只能整天打電話推銷或在外奔波拜訪客戶。那段日子，她只要看到一幢大樓，就會從上到下逐層叩門拜訪，一天拜訪約100位客戶；若改用電話推銷，每天就打200通以上，但真正願意聽她完整介紹的，頂多只有3至4家。

即使如此艱辛，她仍靠著堅持與技巧拿到亮眼成績。入職第2年，她在同期同級員工中脫穎而出，成為僅有3位獲得「CEO獎」的佼佼者之一，隨後獲調往總公司企業銷售部門，工作環境相對穩定。然而，這份看似成功的金融職涯，卻在她心中逐漸失去意義。雖然領着高於一般受薪階級的薪水，Kiko卻感到愈來愈空虛，並開始思考：「如果一直只當公司職員，真的是自己想要的人生嗎？」

親見客戶賺錢 月光族突驚醒

另一方面，Kiko對於投資的感覺，一開始也沒有很好的印象。Kiko回憶稱，母親曾經聽從銀行推薦買入信託基金，結果慘賠收場，從那之後家裡再也沒有人碰過投資。

這段經驗讓她對資產運用產生排斥，即使在證券公司工作，入職第3年時仍是個存款只有30萬日圓（約1.45萬日圓）的月光族，對自身資產管理毫不上心。直到親眼看見富裕客戶「好好利用金融市場，就能讓錢真正替自己工作」，才終於驚醒，開始為自己制訂常規投資計畫，定期檢視投資信託與持股。

不想銷售結構債 萌離職念頭

至於真正讓她對金融業產生深刻矛盾的，是結構型債券等複雜商品的推銷過程。她原本主要賣的是傳統債券，手續費較低，但當日本市場流行起標榜「10%至20%利率」的結構型債券時，Kiko認為這類產品在標的上漲時確實能獲利，惟幅度有限；但若掛鈎標的跌破區間，就會改以原標的方式償還，而客戶往往不清楚風險，事後亦只會抱怨「這筆錢本來不是拿來這樣用的吧？」、「跟你說的不一樣啊」。

在她眼中，這種產品本質上根本難以被稱為真正意義上的「債券」，發行方在結構設計與資訊上處於絕對優勢，內部又抽取手續費，而因為是客製化，手續費明細幾乎無從查證。監管機構也曾警告「這種騙人的商品不能賣」，但在市場上仍充斥着「不懂的人賣給不懂的人」的局面。每當她親手賣出這種商品，內心都充滿掙扎，也成為她萌生離職念頭的重要因素。

轉型夜場公關 未改紀律習慣

由於學生時代的Kiko也曾在歌舞伎町打工，清楚知道只要肯努力，同樣能在這個世界獲得回報。於是，她開始利用夜晚空檔回到歌舞伎町兼職，意外發現自己在夜店文化中頗有天分，也意識到「或許可以在銀座當頭牌」。當想法逐漸清晰，最終下定決心辭去證券業工作，投入夜總會工作。

這個決定當然備受質疑，朋友幾乎一致反對，自己也不敢向父母坦承，但Kiko心中有自己的盤算，認為「與其一直當公司職員，不如設定一段時間，靠陪酒賺錢，這樣反而更適合自己」；同時，憑藉在野村累積的頂尖銷售技術與驚人行動力，她很快在夜總會站穩腳跟，成為媒體曝光率最高的超人氣女公關，也逐步建立屬於自己的客群與人脈。

轉行之後，她並沒有丟掉在金融業養成的紀律與管理習慣，用Excel詳細統整每個月銷售額；當某個月業績遇到瓶頸，就主動聯絡那些當月尚未來消費的客人，積極把握回流機會；又因為其野村證券的經歷，許多人對她充滿好奇，樂於在應酬場合介紹更多朋友，並接觸到大量企業老闆、高階主管與私人投資者。

所聽所見轉化「識人投資術」

面對這些客戶，她始終嚴格遵守保密原則，堅持「絕不碰客戶所管理公司的股票」，但這個新舞台反而讓她在券商時期更接近資本市場的「真實心聲」。她在北海道球場陪客戶觀看棒球的短短兩個月內，注意到某家酒店總是客滿，便立即買入該酒店營運公司Squeeze的股票。另一方面，最近在日本半導體巨頭鎧俠控股股價暴跌前，她也成功提前出清持股，反映出其對市場變化的敏感與行動速度。

Kiko又把自己在夜生活場所聽到、看到的細節，轉化成一套獨門「識人投資術」。她發現那些無論喝多少酒都能保持自律、重視員工與身邊夥伴的高階主管，其公司往往能長期穩健增長，於是在選股時她不只看財務數據與市場地位，更把「管理層的品格與行事風格」視為重要指標，並且每天認真閱讀市場數據，尋找那些被低估的龍頭企業。

擬儲5億日圓退休 料3年達標

此外，她並不鼓勵新手憑喜好或情緒買股，坦言自己以前曾習慣建議新手「先買熟悉的品牌」，但在Sanrio股價上吃過虧、也目睹不少女性在迪士尼營運商Oriental Land上賠錢，讓她深刻反省：「僅僅因為『喜歡』就買，是個壞主意。」在她看來，真正重要的是可靠的數據、清楚的風險認知，以及持續及有紀律的操作，而非單純把投資當成情緒消費。

如今的Kiko，在夜總會中是最搶手的「人氣女公關」，在投資世界裡亦是不少朋友、夜店女孩與客戶的理財顧問，經常被問到「要怎麼開證券帳戶」、「該怎麼開始定期定額」，扮演起半個金融教育者的角色。她更為自己設下明確的退出策略：「一旦我的資產達到5億日圓，就打算退出夜總會行業。」按她目前的節奏與市場狀況估算，大約再過3年，就有機會優雅退休，把陪酒歲月當成鋪路創業與財務自由的一段人生階段。

相關文章：小嶋陽菜再售自家品牌股份 身家飆至1.7億 從偶像轉型創業 鎖定高消費輕熟女客群 營收逾2億

相關文章：Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本

相關文章：Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌

相關文章：31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意

相關文章：前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」

相關文章：由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」