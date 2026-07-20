國泰航空推限時會員優惠 全球航線最高享8折
更新時間：15:41 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:41 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:41 2026-07-20 HKT
為慶祝成立80周年，國泰航空（293）宣布推出「80周年飛躍賞」限時機票折扣。由即日起至今年7月31日，國泰會員憑指定優惠編號預訂全球航線，可享高達8折優惠。
是次推廣活動的出發日期適用於今年9月10日至12月10日，覆蓋中秋節及國慶長假期。
訂機票的乘客須於國泰航空網站訂購來回機票（「合資格機票」），並於優惠編號欄內輸入優惠編號「CX80FARE」及於預訂機票時，提供有效的國泰會員號碼（預訂機票的乘客）以獲享高達20%的票價折扣優惠，結賬後的優惠編號優惠申請恕不受理。
凡於此推廣中使用優惠編號訂購的機票，均可享有國泰會員專屬的 24 小時免費取消服務。詳情請參閱國泰會員專屬24小時免費取消服務之條款及細則：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/membership/24-hour-free-cancellation.html。
國泰航空「80周年飛躍賞」預訂細則：
優惠期至：
2026年7月31日
優惠編號：
CX80FARE
出發日期：
2026年9月10日至2026年12月10日
旅程類別：
來回
目的地：
國泰航空營運的目的地
客艙級別：
經濟艙
特選經濟艙
商務艙
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