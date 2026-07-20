半新股慘跌非壞事｜曾淵滄

好幾隻半新股上周跌得很慘，恐怕會影響今後新股的申請額。這不是壞事，申請人少了，中簽機會高，只要好好的挑選，很可能發掘到好股。當年友邦（1299）上市，很少人申請，我獲得的配售額超過預期，因為申請是靠銀行孖展貸款，還得向銀行補孖展，不過也不錯，持股量多過預期，之後友邦股價的表現並沒有令我失望。

2026年上半年結束了，已經開始有上市公司公布上半年業績，上半年恒指表現不佳，是因為投資者估計上市公司的業績不佳而沽售嗎？相信不是，恒指表現不佳的理由是因為中東戰爭，是因為投資者擔心美國聯儲局會加息。

特朗普料最終要讓步

對美國總統特朗普來說，中東戰爭已經變成左右為難。特朗普一開始以為一天就可以搞定伊朗，沒有想到伊朗會以低成本的無人機來攻擊美國高成本的導彈，也沒有想到伊朗會封鎖霍爾木茲海峽。現在，副總統萬斯已經公開說伊朗問題不能以武力解決。但是美伊和談也很不容易，理由是伊朗很清楚知道特朗普的軟肋。特朗普最擔心的是高油價、高通脹，但是又沒有能力保護每一艘想通過霍爾木茲海峽商船及油輪的安全。

因此，最終要讓步的人是特朗普。但是很要面子的特朗普又如何可以不失面子而讓步？無論如何，特朗普也會盡一切努力壓抑通脹，只有壓抑通脹才能遏制加息，沃什雖是他千挑萬選選出來的人，如果通脹率太高，他也不能不加息。聯儲局會不會加息？至今，市場的預期是會加息，而且不止加一次。不過，我覺得沃什是會盡量不加息，下周是沃什上任後第二次召開議息會議，不妨拭目以待。

地產股業績值得期待

上半年股市表現不佳純粹是因為投資者有各種各樣的擔心，而非企業業績差。上市企業快將公布業績，業績好而股價下跌的股，股價應該有回升力量。其中最值得期待的是地產股，去年下半年不少地產股強力反彈，理由是樓價見底回升，今年上半年地產股再度下跌，是因為擔心會加息，但是擔心會加息與真正加息是兩回事。地產股業績相信不會差，業績好應可帶動股價回升，把加息的恐懼暫時拋開。

第二個值得憧憬的板塊是以騰訊（700）、阿里巴巴（9988）為代表的傳統科技平台股，這些平台股業績穩定增長，當然已經沒有早期那種每年翻倍的高速增長，但也並非倒退；惟這類股的股價在今年上半年卻表現得很差，許多股民紛紛拋售傳統科技股而轉投新的Al科技股，現在大量Al新股由高峰跌下來，傳統科技平台股應可再度吸引股民。

曾淵滄

