韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷

韓國股市近期暴漲暴跌，頻頻觸發熔斷機制，極端行情更引發血案。據韓國媒體報道，一名20多歲青年因聽信財經網紅推薦，借錢重倉半導體巨頭SK海力士，不料股價暴跌導致嚴重虧損。該名投資者疑因爆倉懷恨在心，日前於釜山持刀刺重傷該名網紅。

報道指，本周一（13日）韓國釜山南區一棟商業大樓內發生傷人案件。當地警方指，受害人長期在網上發布股市分析及個股推薦，擁有大量粉絲，早前曾多次高調推薦SK海力士，並預測股價會大幅上升。疑犯是其YouTube頻道粉絲，據報早前完全依照網紅建議，傾盡積蓄重倉SK海力士並加大槓桿，惟其後SK海力士股價急跌，令其遭受巨額虧損並背負債務。

韓媒報道，一名20多歲青年借錢重倉半導體巨頭SK海力士，疑因爆倉懷恨在心，日前於釜山持刀刺重傷一名推薦該股的財經網紅。

疑犯其後查出該網紅的辦公室地址並上門行兇，造成對方面部及身體多處受傷。警方接報後不足兩小時在附近旅館將疑犯拘捕，並以殺人未遂罪名緊急拘留。受害人送院後已脫離生命危險。

據韓國媒體報道，該青年因聽信財經網紅推薦，借錢重倉半導體巨頭SK海力士，不料股價暴跌導致嚴重虧損。

料業績略遜預期引發恐慌

今輪SK海力士被拋售導火線之一，是韓國券商於7月13日發布SK海力士第二季業績預測報告。雖然報告對公司前景仍作樂觀評估，但因預測營業利潤略低於市場此前預期，便引發恐慌性拋售。

韓國社交媒體其後充斥投資者留言，批評股市已淪為恐慌、投機及賭博市場，亦有人指出槓桿產品把波動放大。一個月前，仍有韓國散戶形容今年是「人生中最夢幻的夏天」，惟短短數周後，已有投資者稱投入全部積蓄後爆倉，甚至連下周房租也難以支付。

大量養老金流入股市

值得注意的是，據韓國金融監督院等機構資料，今年首5個月，韓國養老儲蓄保險解約數量按年增長62.7%，基金贖回規模按年激增146.1%，大量原本用於養老及長期投資的資金流入股市。韓國五大商業銀行上半年已消耗全年家庭貸款額度逾85%，其中信用貸款增長的重要原因之一，被指是居民「借錢炒股」。

韓股年內36次啟動停牌

受SK海力士及三星電子兩大半導體巨頭股價大幅波動影響，韓國綜合股價指數（KOSPI）走勢異常反覆。以周三（15日）為例，KOSPI開市迅速飆升7%，因期貨劇烈波動而觸發「臨時停牌」措施；而此前一天（14日），大市在暴跌觸發熔斷後，又上演「深V」反彈收升0.73%。今日韓股則假期休市。

事實上，韓國股市行情持續極端，今年以來韓國交易所已36次啟動臨時停牌，更因KOSPI暴跌7次觸發熔斷機制。

日前，南韓總統李在明在與政府高層舉行的政策會議上也表示，當地股市相當不穩定。他又承認最近槓桿ETF引發了爭議，並敦促金融監督院和韓國交易所的負責人迅速解決問題，制定後續應對措施。當地金融服務委員會周四將槓桿型ETF交易的最低保證金要求（即現金最低帳戶餘額）從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（折合約15.9萬港元），預計於8月5日實施。

相關文章：韓股爆「連環斬倉潮」 逾30萬散戶本金歸零 六成屬年輕人 有苦主輸退休金徹夜難眠

相關文章：SK海力士曾瀕臨倒閉邊緣 2000年代初研HBM記憶體 AI時代迎收成期 市佔率全球逾半

相關文章：韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展

相關文章：年輕人炒股輸五成堅拒止蝕 心理學家揭死因 「不只金錢損失 是自尊受創」

