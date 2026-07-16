MemeStratregy旗下Grade10進軍韓國 夥藝術行合辦Pokémon卡牌展覽

迷因平台9GAG團隊創立的迷策略（MemeStratregy，2440）公布，旗下卡牌平台Grade10宣布其業務登陸韓國市場，並將聯手藝術行GanaArt旗下品牌ZZZ及拍賣行Seoul Auction，於七月中旬在首爾舉辦卡牌展及私人銷售活動。

迷策略表示，是次展覽與銷售具深遠意義，以藝術品的形式舉辦卡牌展及私人銷售，凸顯卡牌作為藝術品獨特地位；同時標誌Grade10將卡牌生態圈拓展至高端拍賣領域，進一步確立卡牌珍貴收藏品地位，極具投資價值。

展出跨越30年珍品卡牌

該公司指出，是次活動將展出跨越30年的珍品寶可夢卡牌，涵蓋博物館級展品及私人市場頂尖選品。展覽焦點包括1996年日本Base Set PSA 10完整16張套裝，位居PSA雙榜榜首，被譽為卡牌史最具代表性的珍藏；同年的關都御三家三連號，三張均獲PSA Gem Mint 10兼連續認證編號，屬機構級珍品。此外，1995/1997年日本Topsun密封補充盒、2000年韓國版Base Set初版密封盒及2021年Creatures Inc. 25周年內部木盒套裝，均為極罕見的歷史文物級藏品。

私人銷售方面，重點包括被譽為「終極聖杯」的Poncho Pikachu Cosplay六連號套裝；Mario & Luigi Pikachu四卡PSA 10連續編號套裝；全球僅1,510張，從未從零售渠道公開發售的2025年中國限定Mew ex對卡；以及三張Gold Star系列PSA 10珍品，由傳奇插畫師操刀，印量極低，為藍籌級私人珍藏。

迷策略：韓國卡牌市場潛力龐大

迷策略表示，此次進軍韓國市場旨在進一步擴大亞洲市場版圖，受惠於電競文化、動漫影響力及完善數碼基建，韓國集換式卡牌遊戲（TCG）市場近年發展迅速。該公司引述Straits Research報告顯示，韓國TCG市場2025年為5億美元，預計2033年增長至12.8億美元，複合年增長率（CAGR）達12.5%。

此外，Grade10將於今年9月再度聯手內地卡牌龍頭卡樂POKECOLOR，於廣州舉辦「CARD JOY x Grade10卡牌盛會」，未來將繼續通過Grade10拓展亞洲區內更多潛力市場，持續深化卡牌業務。