萬通信託委霸菱管理兩MPF基金 包括香港及大中華股票投資 下調管理費

萬通信託宣布，正式委任環球資產管理公司霸菱資產管理（亞洲）擔任旗下萬全強制性公積金計劃中兩項成分基金「香港股票基金」及「大中華股票基金」的投資經理，兩隻基金的年度管理費總額分別下調至0.82%及0.95%。

管理費分別降至0.82%及0.95%

萬通信託指出，有關策略性合作旨在結合霸菱的機構投資經驗與萬通信託的強積金服務，並透過下調管理費水平，協助計劃成員建構長遠退休保障。

該公司表示，較低的費用水平或可提升長線淨回報，兩項強積金基金一直是最受歡迎的投資選擇，投資策略以長期成果為核心設計，體現在不同市場環境下維持紀律性投資方式的重要性。

萬通信託CEO：打工仔對中國經濟增長有信心

萬通信託行政總裁謝志雄表示，香港及大中華股票一直是強積金成員的核心配置，反映了成員對本地及中國經濟長遠增長的信心。

該公司表示，從市場角度而言，香港、中國及大中華地區在長期投資組合中持續扮演重要角色，提供具差異化的增長動力及不斷演進的投資機遇。該公司指，中國長期戰略規劃及政策連續性，鞏固其在區域及全球經濟體系中的地位，而其與香港之間緊密的經濟聯繫，對本地投資者及退休人士而言亦具高度相關性。