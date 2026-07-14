內地存儲龍頭長鑫科技周四強勢招股 阿里持股多於創辦人 專家提醒：利好或已反映

內地記憶體晶片龍頭長鑫科技即將登陸內地科創版，並於本周四（16日）開始網上申購。根據招股書顯示，阿里巴巴（9988）及兆易創新（3986）均持有長鑫股份，市場關注上述兩股會否受惠、甚至被視為潛在替代投資之餘，同時憂慮這隻大型新股會否抽走大量資金，從而影響本港及內地市場表現。方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時直言，長鑫上市未必會對二級市場構成明顯虹吸效應，但國產存儲概念此前已被大幅炒高，長鑫上市的利好亦可能大致反映。

勢成科創板歷來第二大IPO

長鑫科技計劃上市集資295億元（人民幣，下同），勢成今年以來A股市場規模最大IPO，亦是科創板歷來第二大IPO，僅次於中芯國際。該股成立於2016年，總部位於安徽合肥，採用垂直整合製造（IDM）模式，是中國規模最大DRAM產品研發、設計及製造一體化企業。

公司預計，今年上半年收入1,100億至1,200億元，按年增長612.53%至677.31%；歸母淨利潤500億至570億元，按年大增2244%至2544%，主因受惠全球算力需求持續上升、DRAM產品供不應求，以及產品價格持續上漲。

市場流動性仍足 無懼抽走資金

對於市場關注長鑫集資295億元會否吸走市場資金，莫灝楠認為目前市場流動性仍相對較好，市場過往亦不時有大型新股上市，因此不太相信長鑫會令市場出現大規模資金流失。

相反，長鑫上市又能否帶旺國產存儲板塊？莫灝楠對此看法較審慎，因為存儲概念近期已被市場大幅炒高，估值未必會因長鑫上市而再獲提升。他亦指出，新股相關概念通常會在上市前提前炒作，待公司正式掛牌時，利好消息可能已經兌現，因此長鑫掛牌對整體存儲板塊影響料較溫和。

估值已不低 留意外圍存儲轉弱

針對長鑫股價而言，莫灝楠預計上市初期受新股效應支持必然會上升，但若首日掛牌才追入，股價可能已迅速衝高、甚至因漲幅過大而停牌。

他又提醒，長鑫估值已不便宜，A股即使受資金進出等限制，仍會與外圍板塊及投資情緒聯動，而美股存儲及AI硬件板塊近期明顯轉弱，預計相關「影子股」的替代投資效應也會減退。

阿里本業龐大 難有實質受惠

事實上，招股書顯示阿里巴巴透過旗下兩家主體合共持有長鑫近5%股份，累計投入約76億元，持股數量甚至遠超創辦人朱一明。招股書更明確披露阿里雲為其核心客戶，雙方正深度共謀產業上下游的「算存一體化」。

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莫灝楠直言，這對阿里股價難有實質利好，因阿里本業龐大，長鑫持股僅屬「雞碎咁多」，而且上市後短期內也無法變現。至於另一持有長鑫股份的兆易創新，因其本身業務完全屬於RAM及存儲範疇，估值早已百分之百跟隨存儲行情反映，持股利好同樣所剩無幾，投資者不宜衝動追入。

朱一明超長承諾 十年不轉讓股份

另一方面，長鑫創辦人兼董事長朱一明作出超長鎖定承諾，宣布上市第一個十年內絕不轉讓所持股份。同時，朱一明承諾將其持有的7.68億股獎勵股份，在上市滿36個月後全數分配給在職員工，激勵對象不包括朱一明本人。以公司上市後上看2萬億元市值計算，該批股份價值超過200億元，若由公司近2萬名員工均分，每人可獲發逾百萬元「超級花紅」。