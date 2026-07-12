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最強MPF亞股基金半年勁賺85% 罕有重倉日韓股 惟存儲主題降溫 下半年贏輸家恐逆轉

投資理財
更新時間：06:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-12 HKT

日韓台股市上半年表現強勁，帶挈亞洲股票基金成為最突出MPF類別，平均升幅達28%。《星島頭條》翻查各隻亞股基金資料更發現，上半年最勁一隻大賺逾85%，最差一隻僅賺約18%，可謂差天共地，箇中原因是基金配置亞洲不同地區比例不同，重注韓股、台股、甚至日股的基金成為上半年大贏家。不過，日韓台股市7月開局以來同告下跌，若存儲晶片主題繼續「熄火」，下半年亞股基金贏輸家恐怕將會逆轉，其中上半年最強的海通亞太基金，截至7月9日的本月表現便錄得負回報12.1%。

多隻基金屬於「日本除外」

不少人打工仔近年揀選亞股基金，也是看好存儲晶片股浪潮，希望藉MPF間接投資日韓台的相關股份。現時MPF市場上的亞股基金，主要投資於台灣、韓國及中港等市場，頭十大持股大多也包括台積電、三星電子及SK海力士等巨頭。

不過，多隻基金均屬於「日本除外」基金，即組合不會納入日本股票。唯獨有一隻例外是海通亞太基金，因其同時投資於日韓台，上半年表現也因此「與眾不同」，大賺逾85%。

翻查海通亞太基金的基金便覽，截至5月29日其日股佔比達28%，韓股則佔逾29%，台股亦佔近6%。頭十大持倉既包括三星、SK海力士及台積電，亦持有日股的鎧俠、住友電氣工業及藤倉，均是近年受惠AI發展浪潮的公司。然而，該基金表現佳，收費也不便宜，據積金局資料其基金開支比率達1.9%，為同類主動型基金第三高。

最差亞股基金半年僅賺18%

其餘沒有日股的亞股基金，上半年回報高低取決於其韓股與台股比重多寡，以表現第二佳、上半年回報逾53%的東亞集成信託亞洲股票基金為例，其首季基金概覽顯示，台股及韓股比例分別為24.6%及24%，合計超過48%。至於上半年表現最差、僅賺約18%的恒生亞太基金，其台股及韓股合共僅佔27.3%，持倉最重是中港地區，共佔35.9%。

上半年表現最佳及最差亞股基金

強積金計劃及基金名稱

上半年回報

最佳5隻基金

海通退休金 亞太基金

85.38%

東亞集成信託 亞洲股票基金

53.74%

東亞行業計劃 亞洲股票基金

53.33%

東亞享惠計劃 亞洲股票基金

51.25%

富達 亞太股票基金

37.96%

最差5隻基金

恒生智選 亞太股票基金

18.67%

滙豐智選 亞太股票基金

18.68%

滙豐智選 智優逸亞太股票追蹤基金

22.78%

恒生智選 智優逸亞太股票追蹤基金

22.79%

萬全 亞太股票基金

23.17%

來源：積金評級

  

不過，韓股及台股太重倉隨時是「雙刃劍」，因為第三季開局不久，半導體股升勢稍為收斂，韓國綜合指數本月以來回落11%，台灣加權指數下跌約1.6%，相反港股恒生指數同期上升約5.6%。截至7月9日，海通亞太基金本月至今錄得負回報12.1%；相反，恒生亞太基金僅蝕約3.3%。

相關文章：韓股MPF上半年倍升 亞洲股市熱度恐降溫 專家籲減持轉投債券基金

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