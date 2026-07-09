Michael Burry料政治氣候不會容忍預測市場 押注兩大體育博彩股 同步加碼京東

電影《沽注一擲》原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry周三（8日）在其Substack電子報上透露，已買入全球兩大線上體育博彩平台Flutter Entertainment及DraftKings（DKNG）的股票，同時加碼買入京東（9618）。

據外媒報道，Burry以每股約107美元的價格買入在英國上市的Flutter，並以每股約26美元價格買入DraftKings，兩項投資合計構成一個完整倉位，配置比重約為60%對40%，不過他指未來可能會將兩者各自列為完整持倉。

預測市場利用了監管漏洞

Burry在文中指出，預測市場是這兩家公司面臨的主要威脅，因為預測市場可讓投資者透過合約針對貨幣政策走向及體育賽事等各式事件下注，且能在美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管下在全國範圍內提供，更能規避各州的博彩稅。

文中直指，預測市場運作利用了監管和稅收嚴格的博彩業的漏洞，相信「政治氣候不會容忍這種情況」，並預期預測市場最終將被納入監管並課稅。

此外，Burry指Flutter股價今年已累跌50%，但由於公司業務強勁且具備相當規模，儘管過去曾出現資本配置不當，其股價仍具吸引力；而DraftKings股價亦下跌了21%，但營運業務正出現轉折點。

料港股受惠日韓市場退燒

與此同時，Burry表示以27.58美元加碼買入京東股票，並指京東為其前三大持倉之一，預期隨着AI及記憶體晶片熱潮在南韓及日本退燒，港股及A股可望受惠。