積金局據報將容許MPF投資更多黃金ETF 推動香港打造黃金交易中心

強積金（MPF）據報將容許投資更多黃金交易所買賣基金（ETF）。據《南華早報》引述消息報道，積金局計劃本周稍後時間修訂有關黃金ETF的規則，可能容許所有黃金ETF成為強積金投資項目，只要產品符合特定標準，將毋須像以往般逐一審批。

盼增加黃金ETF選擇

報道指出，今次調整旨在增加黃金ETF的選擇，讓強積金成員擁有更多產品選擇，也是政府推動將香港打造為黃金交易中心的舉措之一。

報道又指，有關改革將採取充分的風險管理措施，例如禁止黃金ETF使用衍生性商品，以及將其對強積金的投資比例限制在10%以內。

