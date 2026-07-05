韓股MPF上半年倍升 亞洲股市熱度恐降溫 專家籲減持轉投債券基金

2026年上半年環球金融市場經歷大上大落，不論各打工仔的強積金組合是升是跌，踏入第三季，又是重新檢視強積金持倉、審視風險水平是否仍然合適的時候。對於近月表現強勁的亞股基金，高富金融集團投資總監梁偉民，以及資深投資理財人何啟聰接受《星島頭條》訪問時不約而同均認為要偏向審慎，有貨者宜減持亞股鎖定利潤，可轉投債券基金或貨幣市場基金。

海通韓股基金半年賺111%

據強積金研究機構積金評級的統計，截至6月23日，上半年強積金整體回報達5.16%，相當於每名成員平均獲利逾1.6萬元。上半年以亞洲股票基金表現最突出，上半年回報料逾27%，日本股票基金亦大賺逾15%。若論上半年表現最強的基金，非韓股莫屬。海通「獨家」提供的強積金韓股基金半年大賺111%，緊隨其後的亦是亞股基金，海通亞太基金半年賺逾85%，東亞的亞洲股票基金期內亦賺逾五成。

展望第三季強積金部署，梁偉民表示，市場氣氛近期已由「一面倒」樂觀，轉為多了質疑聲音，包括憂慮科技股估值過高、晶片龍頭大幅擴充產能觸發供過於求，以及美國會否重啟加息等，雖然短期內出現環球大股災機會不大，惟今年股市升幅已相當可觀，調整壓力逐步累積。

有統計指，上半年截至6月23日強積金整體回報逾5%，人均賺1.6萬元。

進攻型組合股票最多減一半

他認為若打工仔本身累積的強積金資產已採取均衡配置，不必大幅調動，但若原本屬於非常進取，例如全倉持有美股或亞股，便建議最少減持三成甚至一半，轉入債券基金或貨幣市場基金暫時停泊，待股票基金出現調整，如8%至10%才重新投入股市，亞股基金更宜等回調一兩成才重新吸納。至於每月新供款，由於佔整體強積金資產比例不高，梁偉民建議繼續按原有風險取向及年齡因素部署。

何啟聰則相信，AI主題並未出現泡沬，但市場焦點已轉向「驗證應用落地成果」，印證AI行業發展，若打工仔持倉過於集中於美股，可考慮轉移至個別強積金計劃提供的康健護理基金，因過去兩星期已見資金從高估值科技股流向醫療護理板塊。

至於亞股基金前景，何啟聰相信日韓台股第三季有較大機會降溫，因近期已有聲音質疑AI算力供應是否過剩，或觸發市場情緒波動，因此有貨者可考慮減持部分亞股持倉，轉為半股半債的平衡配置。皆因油價回落帶動通脹降溫，以及美國就業數據未見過熱，他預期美國下半年可能只加息一次，甚至不加息，將令債價在第三季後段受惠。

韓股MPF基金上半年回報高達111%，惟專家均不建議追入，有貨者宜減持。

港股料「牛皮」 難期望大升

港股方面，何啟聰認為第三季表現未必太差，但也不宜過度期望。他解釋，市場近月存在沽港股、買亞太區股市的「配對交易」，若外圍科技股調整，相關交易拆倉，或有資金回流港股。由於缺乏實質新資金流入，港股升勢預料屬「牛皮」，因估值因素可小量增持，但不宜期望大幅度上升。唯一變數是內地今季若推出大型刺激經濟政策，港股升幅才會更明顯。