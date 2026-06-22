調查指三分⼆⾼淨值⼈⼠未有傳承計劃 港人傾向保本 內地首重「穩健增⻑」

滙豐保險最新的⾼淨值⼈⼠傳承規劃調查報告顯示，三分之⼆的香港及中國內地⾼淨值⼈⼠⾄今仍未制定傳承規劃。同時，兩地⾼淨值⼈⼠在傳承規劃上的偏好與憂慮有明顯不同，並影響他們規劃傳承的⽅式，但「對未來經濟或市場波動的憂慮」同為香港（47%）及中國內地（51%）⾼淨值⼈⼠開始進⾏傳承規劃的⾸要原因。

需考慮家族核⼼價值

研究顯⽰，香港⾼淨值⼈⼠傾向較為保守，⾸要傳承規劃⽬標為「保本」（43%），最主要憂慮為「全球經濟或市場波動」（42%）。在中國內地，受訪⾼淨值⼈⼠則偏向資本增值，⾸要⽬標為「穩健增⻑」（46%），⽽最主要憂慮為「下⼀代可能管理不善或揮霍財富」（46%）。

研究又指，現今⾼淨值⼈⼠期望建立更有意義的傳承，確保財富能鞏固家族的核⼼價值與⼯作操守。在香港及中國內地，超過三分之⼀（38%）⾼淨值⼈⼠表⽰，傳承規劃需考慮家族的核⼼價值。

⼈壽保險成最常使⽤⼯具

中港兩地受訪者均表⽰，⼈壽保險為最常使⽤或考慮的傳承⼯具（香港：80%；中國內地：92%），較遺囑等傳統⼯具更普遍，原因包括其保密性、賠付速度及有利於跨代傳承等。

至於香港受訪者在選擇⾦融機構時，最重視的特質包括：隸屬全球⾦融機構集團（37%）、具備對⾼淨值客⼾的專業能⼒（32%），以及穩健的官⽅⾦融評級（31%）。中國內地受訪者則更重視悠久歷史與聲譽（45%）、對⾼淨值客⼾的專業能⼒（42%），以及規模與市場份額（41%）。

有關研究為早前滙豐集團保險業務針對亞洲及中東地區⾼淨值⼈⼠進⾏傳承規劃研究的延伸，聚焦101名香港及102名中國內地市場⾼淨值⼈⼠。

另一方面，滙豐保險將於6⽉底推出「滙瀚環球盛世保險計劃」，為終⾝⼈壽保險⽅案，旨在協助⾼淨值⼈⼠跨代保存及傳承財富，設有貨幣多元化選項，以及可靈活決定下⼀代何時取得保單擁有權。