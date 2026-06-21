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SpaceX非理性亢奮終會爆煲 林本利：美股「天仙局」勿高追 買巴郡組「槓鈴策略」迎跌市

投資理財
更新時間：06:00 2026-06-21 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-21 HKT

萬眾矚目的大型新股SpaceX在6月12日上市，吸引不少機構投資者及散戶追貨，上周二（16日）一度升至225.64美元，市值逼近3萬億美元，股價其後輾轉回落至185美元，上市首5日仍累升37%。活道教育中心創辦人林本利重申，SpaceX上市是美股最後亢奮，他留意到坊間越來越多人同樣擔心美股的「非理性亢奮」終會「爆煲」，但對於有論者建議「一注獨贏買巴郡等AI爆煲」，他認為除了買巴郡作跌市「對沖」，亦應持有標指及納指的ETF以維持「槓鈴策略」。

華爾街無所不用其極護航上市

林本利坦言，為配合SpaceX、Anthropic及OpenAI等大型科技公司上市抽水，華爾街可謂無所不用其極，先發動輿論攻勢，不斷唱好，無視債息上升，資金不足，Al及晶片股透過循環交易，以及政府注資製造收入和盈利。而且SpaceX今年首季收入僅46.9億美元，淨虧損擴大至42.8億美元，卻可以估值1.77萬億美元上市。

他又直言交易所及指數公司更改遊戲規則，以便快速納入大型新股的做法離譜。例如納斯達克已特別修改規則，允許SpaceX在上市僅15日便納入納斯達克100指數；羅素及MSCI在上市首周更已搶先將其納入旗下指數。他坦言此舉是強迫指數基金持有人高價接貨，「一眾大鱷把股價托高後，大戶便出貨套現離場。」

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謹記科網泡沫爆破前車之鑑

股神巴菲特早前指美股現況像賭場，林本利不諱言更似「天仙局」，籲小投資者切忌高追，並謹記2000年科網泡沫爆破，以及2021年中概股泡沫爆破，納指和恒生科技指數在不足兩年重挫超過70%的教訓。他透露自己在美股屢創新之際，已逐步減持，因其科技股ETF的QQQ早在低位買入已獲利豐厚，「而不應該在高位買TQQQ、3倍的納指數ETF。」

雖然林本利預期美股有機會出現大調整，但不建議學生完全放棄美股，他向來主張買巴郡作「對沖」。因巴郡持有大量優質股票和現金，大市下跌時其跌幅較低，例如2018年及2022年，標指分別下跌4.4%及18.1%，巴郡則逆市升2.8%及4%。而且巴郡往往在大跌市時，會動用現金趁低吸納「執平貨」。

槓鈴策略：巴郡配標指納指ETF

林本利留意到香港奧國經濟學院創辦人王弼在專欄斷言，今次AI泡沫爆破的慘烈不會比2022年那一轉來得輕，甚至有機會是1999年的級數，並建議「一注獨贏買巴郡」等AI爆煲。林本利認為買巴郡之餘也應同時持有標指ETF VOO及納指100 ETF QQQ，以維持「槓鈴策略」的平衡部署。

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