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調查指虛擬資產投資者心態有變 羊群傾向下降 FOMO及過度自信仍普遍

投資理財
更新時間：17:54 2026-06-17 HKT
發佈時間：17:54 2026-06-17 HKT

投資者及理財教育委員會與香港理工大學聯合研究顯示，香港虛擬資產投資者的行為有正面轉變，羊群心態傾向、獲利後承擔更高風險的傾向，以及對過往經驗的依賴均較2022年明顯減退。

受成交量影響而跟風投資減少

研究顯示，受市場成交量影響而跟風投資的情況有所減少（平均分由2022年的3.63降至2025年的3.19）；投資者模仿大眾買入特定虛擬資產的情況亦下降（平均分由3.49降至3.3）；獲利後承擔更高風險的傾向下降（平均分由3.11降至2.89），以及投資者對個人過往投資經驗依賴程度下降（平均分由4.03降至3.86）；上述平均分以5分為滿分計算。

不過，研究亦顯示，本港虛擬資產投資者仍存在行為偏誤，當中恐懼錯失機會（FOMO）及過度自信依然普遍。兩次研究亦發現，投資者對自身直覺及權威人物，包括金融網紅的依賴程度有所上升。

國際證監會組織C8委員會於2026年6月10日舉辦的「投資者抗逆能力—主流投資者」網上研討會專題討論。
國際證監會組織C8委員會於2026年6月10日舉辦的「投資者抗逆能力—主流投資者」網上研討會專題討論。

籲評估金融網紅建議動機

投委會提醒，投資者若有意根據金融網紅建議作出投資決定，應先評估其背後動機，留意是否存在隱藏利益衝突，並獨立查證相關人士及平台的持牌狀況。投委會又建議，投資者應避免只憑直覺作決定，投資前應訂立清晰目標、入市及止蝕策略，並善用可靠資料來源核實投資資訊，確保決策與自身投資目標及風險承受能力一致。

是次研究為2022年基線研究的跟進調查，於2025年11月至12月期間訪問1,000名虛擬資產投資者，並沿用相同的13項思考捷徑量表，分析零售投資者在虛擬資產市場中的決策模式。

即睇《亂世投資》專頁↓

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